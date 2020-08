Firmám v programu Covid III se prodražují úvěry kvůli poplatkům | E15.cz

Státní záruky za úvěry poskytované komerčními bankami v rámci podpůrného programu Covid III nejsou zadarmo. Stát od peněžních ústavů inkasuje za každou půjčku poplatky. Banky je následně promítají do úroků z úvěrů čerpaných firmami. Program Covid III slouží ke zmírnění dopadů mimořádných opatření při koronavirové pandemii.

Program státních garancí za komerční úvěry je určen pro živnostníky a podniky do pěti set zaměstnanců. Bankám mají státní záruky umožnit poskytnout podnikatelům až 500 miliard korun. Z této částky byly na konci července schválené žádosti za čtyři miliardy.

U osmdesátiprocentního ručení za úvěry odvádějí banky do státní kasy 0,4 procenta z výše skutečně čerpaného úvěru první rok a 0,8 procenta následující roky. V případě garance ve výši devadesáti procent činí poplatek v prvním roce 0,45 procenta a každý další rok 0,9 procenta.

„V programu Covid III se poplatky z důvodu dočasného rámce pro veřejnou podporu musejí uplatňovat. Evropská komise nechce, aby státy přes záruční schémata skrytě podporovaly banky, a proto požaduje, aby banky za záruky platily,“ řekl Jiří Jirásek, šéf státem ovládané Českomoravské záruční a rozvojové banky, která podpůrné programy pro podnikatele spravuje. „V principu je to zcela správně. Přes záruky banky prodávají úvěrové riziko, a za to by měly platit,“ dodal.

Některé banky připouštějí, že poplatek pomoc podnikatelům komplikuje. „Poplatek za bankovní záruku snižuje výnosnost banky při financování klientů. V případě Monety jsou jednotlivé případy posuzovány individuálně a nejsou bariérou pro poskytnutí úvěru. Mohou však snížit cenovou konkurenceschopnost u klienta, který se potom může rozhodnout pro jinou formu financování,“ uvedla Zuzana Filipová, mluvčí Moneta Money Bank.

Podobnou zkušenost mají i v ČSOB. „Pro banku nejsou poplatky bariérou v poskytování úvěrů, ale samozřejmě zvyšují cenu úvěru pro klienty, což může některé z nich odradit,“ poznamenal Jakub Tomaštík, ředitel EU Centra v ČSOB.

Další banky říkají, že se vliv poplatku a z druhé strany státní garance vzájemně vyruší. „Banka za záruku platí poplatky, nicméně zároveň má díky záruce i nižší náklady na riziko. Tyto dva vlivy se vzájemně eliminují. Míra eliminace je závislá na rizikovosti klienta,“ sdělila Dita Pasquier, manažerka firemního financování v Komerční bance.

Přínosy programu Covid III podle České bankovní asociace převažují poplatkům navzdory. „I po zahrnutí poplatku by záruka měla dostupnost úvěrů zvyšovat a celkovou cenu pro příjemce úvěrů snižovat, nikoli naopak. To samozřejmě platí pro malé a střední podniky s odpovídajícím rizikovým profilem a přirážkou,“ soudí ekonomický analytik ČBA Miroslav Zámečník.

Program Covid III je pokračováním podpůrných programů pro podnikatele Covid I a Covid II. Jejich kapacita už je v podstatě vyčerpaná. V programu Covid I měly malé a střední firmy k dispozici jednu miliardu korun, Covid II pracoval se čtrnácti miliardami.

Zvláště z druhého zmíněného programu byly kvůli unijnímu financování vyloučené společnosti z Prahy, a tak vznikl ještě samostatný program Covid Praha disponující 1,5 miliardy korun. Rovněž jeho kapacita už je téměř naplněná.