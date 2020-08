Josef Bernard: Místo podnikatelů máme bioroboty v montovnách | E15.cz

Vláda tvrdí, že Česko se z koronakrize musí proinvestovat. Obhajuje tak letošní rekordní schodek státního rozpočtu ve výši půl bilionu korun. Co by měla podpořit především?

Rozhodně jsem proti, aby stát pouze šetřil jako za poslední krize. Z postkomuni- stických zemí jsme se tehdy dostávali z problémů nejdéle na rozdíl třeba od Poláků, kteří to zvládli za rok. Polskou ekonomiku obdivuji, v dynamice růstu je dvakrát až třikrát výkonnější než česká. Myslím, že nás Poláci brzy předběhnou a zrovna tak Slováci. Nechápu však, proč vláda v době růstu nevytvořila rezervy. Plzeňský kraj našetřil 1,6 miliardy korun, které se mu teď náramně hodí. Přestože ministerstvo financí sebralo regionům peníze z rozpočtového určení daní, kraj nemusí rušit žádnou na- plánovanou investiční akci.

Jak byste naložil s půlbilionem, který si země půjčí?

Mám vážné obavy, co s těmi penězi vláda udělá. Hlavně by měla podpořit malé a střední podniky a samozřejmě start-upy. Ve světě je běžné, že začínající podnikatelé získají nájem na dva roky zdarma nebo mají daňové prázdniny. I zakládání firem by mělo být jednodušší, což stačí ošetřit legislativně a nic to nestojí. Česko ale takhle nastaveno není, to je ohromný problém.

V Německu je v malých a středních firmách zaměstnáno 75 procent lidí, kteří generují až polovinu německého HDP. Naopak u nás máme průmysl založený na biorobotech, kteří pracují v montovnách. Už se to projevuje na automobilovém průmyslu, zaznamenává velkou degresi. Místo aby lidé podnikali, chodí pracovat do velkých fabrik, koncernů. Ztrácíme jejich invenci a potenciál. Na podnikatele navíc pohlíží stát jako na ty, kteří něco nezaplatili, nepřiznali, a posílá na ně kontroly. Vytváří tak velmi špatnou atmosféru pro podnikání.

Narážíte na podporu nových firem, která funguje třeba v Izraeli?

Tam stejně jako jinde ve světě je z deseti podnikatelských záměrů devět neúspěšných a jeden úspěšný. Je to běžná věc. Ale zatímco v Izraeli pak o tom jednom úspěšném projektu hovoří a rozvíjejí ho, u nás se přemílá těch devět neúspěšných. A z podnikatelů se dělají zloději. Nejenže vláda nic nenašetřila, ale v letech prosperity navrhovala schodkové rozpočty.

Co by se s tím dalo dělat?

Že tato země žila v dobrých časech na dluh, je velká chyba. Mělo by to být ošetřeno zákony, které by vládám zakazovaly chovat se neekonomicky. Tvrzení, že dluhy nejsou nic špatného, odmítám.

Souhlasíte s názory, že recese, která začala koncem roku 2008, nahrála populistům včetně Andreje Babiše?

Nahrála jim také bývalá vláda Petra Nečase a Miroslava Kalouska. Utáhla šrouby, pokrátila peníze kdekomu, naštvala nižší střední třídu. Mezi lety 2007 až 2015 jsme měli nejmenší růst mezd v OECD. To byla jasná tikající bomba populismu. I nejkonzervativnější partaje musejí pochopit, že záleží na tom, jak se daří nižší střední třídě. Spousta lidí se diví, že hnutí ANO neztrácí voliče. Jenže když penzisté nevědí, jak vyjít s penězi, svoboda a demokracie pro ně ustupují do pozadí. Zajímá je, že dostanou tisícikorunu přidáno a mají zdarma dráhu.

Už víte, jak ve volbách do Poslanecké sněmovny v příštím roce porazit Andreje Babiše? Je řešením snaha ODS domluvit se na koalici s hnutím Starostové a nezávislí, za které kandidujete v podzimním klání o kraje?

Co se týče koalic ve sněmovních volbách, jsem určitě pro. Spojování menších stran je jedinou možností, jak ve stávajícím volebním systému porazit velké partaje. Velmi mi konvenuje Vít Rakušan (předseda hnutí STAN – pozn. aut.), zcela souzním s jeho názory. Je to tradiční selfmademan ve veřejném prostoru. Byl starostou, má jasné názory na ukotvení Česka v Evropské unii i ekonomické směřování země.

Konvenují mi i postoje Petra Fialy, je to velmi solidní člověk. Musíme ale odlišně vnímat to, co se děje v Praze a v regionech. V hlavním městě možná lidé uvažují tak, že by se spojili Rakušan s Fialou. Jenže v krajích to vidíme jinak, protože tamní stranické buňky zastupují jiní politici.

V čem jsou největší slabiny stran a jejich zacílení na voliče?

Rozdělená je spíše pravicová a středopravicová fronta než opačné politické spektrum. Levici dnes v podstatě reprezentuje ANO. Politická konkurence Andreje Babiše musí voliče přesvědčit, že elity neselžou jako v minulosti. To bude velmi těžká práce. Strany musejí hledat nezkompromitované lidi se životními zkušenostmi, kteří celý život neseděli v politických sekretariátech.

V politice máme strašně těch, kteří si přišli vydělat peníze. A pokud chtějí jen lépe placenou funkci, je to ještě ta lepší varianta. Horší je, když skrze politiku dělají vlastní byznys.