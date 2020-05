Zrušený let kvůli koronaviru: Na co máte právo? | E15.cz

Kvůli koronavirové pandemii je omezeno cestování. S tím jde ruku v ruce rušení letů. Cestující často tápou v tom, jestli a kdy se dočkají kompenzace za zakoupené letenky. Pokud to potkalo i vás, na co máte v této situaci právo?

Kompenzace za zrušený let aneb Jak je to v běžné situaci?

To, na co mají cestující nárok při odepření nástupu na palubu, stanovuje evropské nařízení o pravidlech náhrad. Pokud tedy dojde k okolnostem, které vedou ke zrušení letu plánovaném z letiště, které leží na území Evropské unie, a to s jakýmkoliv dopravcem, nebo z třetí země s evropským dopravcem, máte nárok na bezplatnou péči v podobě ubytování a občerstvení, zajištění přepravy náhradním letem. Možné ale je i finanční odškodnění ve výši 250 až 600 eur.

Zrušený let a koronavirus

Pokud se na to podíváme z pohledu současné situace, je to trošku jinak. Dopravce samozřejmě nemohl zabránit tomu, aby se kvůli pandemii nerušily lety. Mezi mimořádné okolnosti patří i opatření různých států přijatá pro potlačení pandemie nákazy COVID-19.

Cestující tedy v tuto chvíli nemají právo na zmíněné finanční odškodnění. „V případě zrušení letu ukládá evropské nařízení leteckému dopravci povinnost nabídnout cestujícím, aby si mohli vybrat mezi vrácením ceny letenky, náhradním letem při nejbližší příležitosti nebo náhradním letem v pozdější době podle svého přání. Vzhledem k současné situaci je ovšem pro dopravce nemožné poskytnout náhradní let tak, aby se cestující dostal do zamýšleného místa určení během krátké doby,“ vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

V tuto chvíli nikdo neví, kdy se bude moct opět neomezeně létat. Pro některé cestující by tak náhradní letenka byla bezcenná. Pro cestující by tak mohlo být výhodnější vrácení peněz nebo přesměrování na jiný let v pozdější době, a to podle jeho přání.

Jak získat odškodné za letenku a dodatečné výdaje

„Je to bohužel docela složité. Nikdo neurčil, zda by vám výdaje měla proplácet sama letecká společnost, nebo cestovní kancelář. Stejně tak je těžké posoudit, kdy má aerolinka nárok žádost zamítnout,“ uvádí Zpozdeno.cz.

Co když cestovat nemohu, nebo nechci

Evropské nařízení nestanovuje, jak je to v situaci, kdy je let stále nabízen, ale cestující nemohou cestovat nebo prostě nechtějí. V tuto chvíli se bude to, jestli vám bude poskytnuta náhrada, odvíjet podle toho, o jaký typ letenky jde (vratná s možností rezervace), ale také na podmínkách konkrétního dopravce. Některé společnosti lidem, kteří kvůli COVID-19 nechtějí nebo nemohou v tuto chvíli cestovat, nabídly poukázky. Ty mají určitou platnost a cestující je může v této lhůtě využít na jiný let.

„Je však třeba odlišit situaci, kdy dopravce zrušil let a místo volby mezi vrácením peněz a náhradním letem nabídnul cestujícímu pouze poukázku. Taková nabídka nemá vliv na právo cestujícího zvolit si vrácení peněz,“ uvádí Hekšová.

I když máte na vrácení peněz za letenku právo, nepočítejte s tím, že je dostanete hned. Dopravci jsou v tíživé situaci a nemusí disponovat dostatečnými finančními prostředky. Nespíš tak budete muset počkat, až se situace v letecké dopravě uklidní. Možností je i řešit své pohledávky u soudu nebo v insolvenčním řízení, jestliže se dopravce dostane do úpadku.

Co když let zruší a vy jste v cizině?

„Pokud kvůli zrušenému letu uvíznete v cizině, aerolinka vás musí co nejdřív dostat zpátky domů. Pokud už nelétá a nemůže vám tak nabídnout jiné spojení, můžete si alternativní let sami najít a rezervovat. Původní letecká společnost vám v tomhle případě musí vrátit peníze za zrušenou letenku, a ještě vám proplatit cenový rozdíl oproti té nové. Kompenzaci můžete žádat i za dodatečné výdaje, které vám vzniknou v průběhu čekání, tj. ubytování a doprava na hotel nebo jídlo a pití. Jenom si nezapomeňte schovat všechny účtenky,“ radí Zpozdeno.cz.

Jak postupují letecké společnosti

Brussels Airlines svým klientům nabízí za zrušený let kvůli COVID-19 například provedení nové rezervace na jiné datum, možné je změnit i cíl letu. Nebo různé slevy. Pokud bude klient trvat na vrácení peněz, společnost upozorňuje na to, že vzhledem k vysokému počtu žádostí způsobených krizí nemusí být vrácení peněz zpracováno v obvyklém časovém rámci.

I u Ryanair je to podobné. Informuje zákazníky, že si mohou vybrat mezi vrácením celé částky za letenku nebo si zvolit přesun letu.