Rebelský náboj krade bitcoinu Wall Street a pohádkový příběh o snadném zbohatnutí přes noc propagují pro mnoho tradičních investorů spíše akcie nVidie než nejstarší kryptoměna. Snadno by teď šlo prohlašovat, že to nejdivočejší má už bitcoin za sebou. Nejdůležitější virtuální měna se přitom jen začíná řídit zákony, které nejsou dané jedničkami a nulami. A také zákonitostmi, které už před desítkami let popsal Umberto Eco. Směřování bitcoinu proto brzy může připomínat pořádně zamotanou detektivní zápletku.

Bitcoin definitivně přestal být hračkou pro několik programátorů se sklony ke kryptoanarchii. Rok 2024 znamená z mnoha důvodů předěl. Dominantní kryptoměna se dostala do hledáčku těch institucí, proti kterým její raní držitelé brojili: Wall Street, státu a bank. Obavy ze symbolického vykleštění původně rebelské myšlenky alternativního finančního systému střídají v bitcoinové komunitě naděje na zbohatnutí.

Snad ještě v žádném z patnácti roků fungování bitcoinu se nesešlo tolik událostí, které mají potenciál poslat jeho dolarový kurz k novým rekordům. V lednu začaly ve Spojených státech fungovat první burzovně-obchodované fondy (ETF) kryté bitcoiny. Na obzoru je také dubnové půlení (halving), kdy po čtyřech letech klesne počet bitcoinů, které každý den vzniknou a jdou do oběhu.

Dalším katalyzátorem by pro bitcoin mohly být některé kroky centrálních bank a národních států: investoři očekávají, že letos začne americký Fed snižovat úrokové sazby, což by zatraktivnilo bitcoin v očích řady investorů.

Nač si dát pozor při investici do kryptoměn (video): Pět způsobů, jak přijít o vše na kryptoměnách • Videohub

V neposlední řadě by mohla ceně bitcoinu, respektive zájmu o něj, napomoci obsáhlá evropská kryptoregulace známá pod zkratkou MiCA (Markets in Crypto Assets). Norma, kterou se Česko a další státy Evropské unie chystají naroubovat do svých zákonů ještě letos, podmiňuje provozování byznysu s bitcoiny a dalšími virtuálními měnami získáním licence u centrální banky. Zároveň ale umetá cestu tomu, aby komerční banky nabízely investice do kryptoměn svým klientům.