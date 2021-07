Kryptoměny přes účet Air Bank nekoupíte. Jak je to u jiných bank? | E15.cz

Air Bank podle své mluvčí Jany Pokorné musela zareagovat na kroky své korespondentské banky Raiffeisen Bank International.

„Ta přijala rozhodnutí jakékoliv platby související s kryptoměnami z důvodu bezpečnosti nadále neprovádět, nejsme schopni toto jakkoliv sami ovlivnit. Mrzí nás to, ale pokud bychom peníze přesto odeslali, i když víme, že nedojdou na cílový účet, tak by klient mohl i několik dnů čekat, než se mu peníze navrátí zpět. Proto klienty, jejichž plateb se to týká, na tuto novou skutečnost upozorňujeme přímo při zadání platebních údajů, aby mohli platbu vyřešit případně jiným způsobem a peníze neodesílali přes nás zbytečně,“ vysvětluje Pokorná.

Air Bank současně deklaruje, že žádné rychlé řešení nemá a ani neví, zda ho vůbec najde. Mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká už dříve potvrdila, že skupina považuje obchodování s bitcoinem a spol. za rizikové z hlediska opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

O něco vstřícnější přístup razí trojice největších bank v Česku. Komerční banka dle specialisty externí komunikace Michala Teubnera uplatňuje na převody na kryptoburzy standardní kontroly.

„Tedy stejně jako v případě jiných platebních transakcí, kdy jsou prověřovány původ finančních prostředků či účel platební operace,“ uvedl Teubner. Ani Česká spořitelna nepřistoupila k blokování nákupů kryptoměn či zatížení těchto transakcí zvláštními poplatky.

„Aktuálně neumožňujeme zakládání účtů subjektům, které se věnují obchodování s digitálními měnami, jako jsou například kryptoměnové směnárny,“ upřesnil mluvčí ČS Filip Hrubý.

Spořitelna si nicméně všímá prudce rostoucího zájmu o nákup virtuálních mincí. V lednu a únoru stoupl počet kryptoměnových transakcí klientů ČS o 300 procent za rok. V daném období provedli klienti zhruba 20 tisíc těchto plateb v objemu zhruba 150 milionů korun, dodal Hrubý.

Poněkud ambivalentně přistupuje k odesílání peněz na kryptoburzy také ČSOB. Ta transakce neomezuje, nejedná-li se o podezřelou platbu podle zákona proti praní špinavých peněz. „Může se pak stát, že taková transakce bude zastavena,“ vysvětlil mediální zástupce skupiny Patrik Madle.

V rámci ČSOB a celé mateřské skupiny KBC současně platí doporučení směřované jejím zaměstnancům, aby ve svém soukromém životě virtuální měny nijak nevyužívali či s nimi neobchodovali. Důvodem je podle Madleho vysoká rizikovost z hlediska správcovských a zprostředkovatelských rolí.

Zřejmě nejlepší pověst mezi českými kryptospekulanty má dlouhodobě tuzemská Fio banka, jak vyplývá ze zkušeností uživatelů sociálních sítí. Ti jí ale loni na jaře spílali podobně jako nyní Air Bank. Důvodem bylo zrušení účtu české kryptoměnové burzy Coinmate.

Jak nakoupit kryptoměny bez pomoci bank Přístup bankovních domů ke kryptoměnovým transakcím vede řadu zájemců k úvahám o alternativním způsobu nákupu digitálních mincí. Někteří členové facebookové skupiny Kryptoměny E15 radí využít jako mezičlánek fintechovou službu Revolut. Ta umožňuje nákupy kryptoměny, zároveň peníze směřující na Revolut neblokuje ani například Air Bank. Jinou metodou je využít některý ze speciálních bankomatů – bitcoinmatů – kde lze směnit hotovost za kryptoměny. Seznam těchto přístrojů v Praze a zbytku Česka lze najít například zde. Někteří majitelé bitcoinu doporučují využít on-line P2P tržiště Bisq, kde lze narozdíl od zavedených burz napojených na bankovní účty uživatelů nakupovat anonymně.

„Vzhledem ke stále rostoucím nárokům v oblasti legislativy proti praní špinavých peněz jsou kryptoměny pro banky velmi rizikové. Pro tuto oblast klientů máme nastavenou vnitřní politiku s určitými pravidly. Pokud jsme náhodou nuceni přistoupit k tak razantnímu kroku typu uzavření účtu, pak za tím rozhodně stojí pádné důvody. Jako příklad můžeme uvést například hrubé a opakované porušování našich obchodních podmínek, neochota situaci řešit či vyřešit a další,“ uvedl tehdy mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek. Přeposílání peněz ze strany klientů na účty kryptosměnárem ale firma nepenalizuje.

Podle odborníků na problematiku virtuálních měn jsou nicméně obavy z praní špinavých peněz pomocí bitcoinu a dalších virtuálních mincí přehnané. „Transakce v bitcoinové síti jsou anonymní asi jako obarvené bankovky,” upozornil už dříve ekonom Platební instituce Roger Dominik Stroukal.

