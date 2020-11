Pandemické akcie, nebo bitcoin? - názor tradera | E15.cz

Typickými příklady jsou americký Amazon, Netflix nebo Zoom. Pandemické akcie mají jedno společné – díky dobrému byznys modelu, ideálnímu technologickému zázemí, schopnosti škálovat a dostatečnému zájmu ze strany investorů i uživatelů zažily v pandemii takzvanou křivku ve tvaru V, kdy se po prudkém pádu vrátily rychle zpátky, a navíc dál rostly.

Pandemické akcie se s ohledem na své výše zmíněné vlastnosti dají efektivně srovnat s bitcoinem. Ten je unikátním konceptem postaveným na velmi praktické, nákladově efektivní a škálovatelné technologii, kterou je blockchain. Bitcoin je unikátní svou schopností přemístit pomocí specificky navržené technologie hodnotu z jednoho majitele na druhého a během pandemické doby prokázal, že patří k nástrojům, které mohou sloužit k zajištění proti inflaci, k udržení hodnoty, a to naprosto digitálně a pandemickým restrikcím navzdory.

Akcie je rozumné vybírat podle hospodářských výsledků firmy, podle jmen, které za ní stojí, podle brandu, který kolem sebe vytvářejí, a podle zákaznické spokojenosti a zkušenosti. Jestliže by ale šlo o výběr z alternativních instrumentů, ideální je právě bitcoin, který je obchodovatelný mimo jiné i na burze CME. A právě tento titul během pandemie zažil zajímavé nákupy do portfolií finančních institucí. To potvrzuje, že v podobných případech investoři hledají pro svá aktiva nejen bezpečný přístav v podobě zlata, ale zároveň mají tendenci investovat právě do bitcoinu, jakožto digitálního zlata.