Zelená vlna na světových burzách. Akcie v USA jsou na rekordech, ve výrazném plusu je Asie i Evropa | E15.cz

Akcie v Asii zahájily týden růstem a japonský akciový index Nikkei uzavřel na nejvyšší hodnotě za 29 let. Zvolení Joea Bidena americkým prezidentem zvýšilo zájem o rizikovější investice, protože investoři čekají mimo jiné více měnových stimulací. Daří se i evropským akciím. Krátce po zahájení obchodování vzrostl panevropský index Stoxx 600 o 3,98 procenta a uzavřel na 380,99 bodu., informuje server MarketWatch. Futures na tituly z americké indexu Dow Jones signalizovaly jeho růst o 1,3 procenta. A předpoklady se potvrdily, hlavní americké indexy jsou v pondělí ve výrazném plusu.

K „jízdě“ v USA výrazně přispěla farmaceutická společnost Pfizer, která zveřejnila příznivé údaje o účinnosti své experimentální vakcíny proti nemoci COVID-19. Investoři navíc po zvolení kandidáta Demokratické strany Joea Bidena prezidentem Spojených států doufají ve zlepšení globálních obchodních vztahů a v další uvolňování měnové politiky.

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si krátce po zahájení obchodování připisoval zhruba 4,6 procenta na 29 627 bodů. Širší index S&P 500 vykazoval růst o 3,2 procenta zhruba na 3 622 bodů, zatímco index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, přidával asi 0,7 procenta na 11 982 bodů.

Index DAX, který je hlavním cenovým indikátorem akciové burzy ve Frankfurtu nad Mohanem, se dnes zvýšil o 4,94 procenta na 13.095,97 bodu. Zaznamenal tak nejprudší jednodenní nárůst od poloviny května, napsala agentura DPA.

Vliv na růst frankfurtské burzy mohla mít i statistika, podle které vývoz z Německa v září proti srpnu vzrostl o 2,3 procenta. V meziročním srovnání sice export klesl o 3,8 procenta, výsledek nicméně překonal odhady analytiků.

Evropské akcie navazují na obdobný trend asijských akciových trhů. Index MSCI akcií z Asie a Tichomoří bez Japonska si odpoledne místního času připisoval 1,4 procenta a obchodoval se kolem 614,7 bodu, nejvýše od ledna 2018. Minulý týden index stoupl o 6,2 procenta, což byl jeho nejlepší týdenní růst od počátku června.

Japonský index Nikkei vzrostl o 2,1 procenta na 24 839,84 bodu, což byl jeho nejvyšší závěr od 5. listopadu 1991.

Čínské akcie během dne díky naději na zlepšení americko-čínských vztahů stouply nejvýše za pět let a indické na nový rekord. Australské uzavřely nejvýše za osm měsíců.

Pozitivně naladění jsou investoři prakticky všude na světě. Tržní stratégové soudí, že na výměně prvního muže Spojených států vydělají investoři zdaleka nejen pod sochou svobody. „Od Bidena se očekává méně tvrdý přístup v otázce celních opatření a v otázce mezinárodních vztahů obecně, to by mělo být pozitivní pro Evropu, Kanadu či Mexiko. Možné je i zmírnění opatření vůči Číně, což by mělo být pozitivní i pro tamější firmy,“ zdůrazňuje akciový analytik České spořitelny Jan Šafránek. Trhy sázejí na znovuobjevené kompromisy. „Bidenova zahraniční politika bude zřejmě více předvídatelná, celní války více promyšlené a dohody více založené na kompromisech,“ dodává porftolio manažer Consequ Martin Pavlík.

Index Global Dow mapující vývoj 150 významných globálních akcií vyrostl jen od počátku listopadu o necelých deset procent a dostal se tak na počátku prvního týdne po amerických volbách na své nové historické maximum.

Kandidát Demokratické strany Joe Biden byl podle amerických médií zvolen novým prezidentem Spojených států. Jeho republikánský protikandidát Donald Trump však neuznal volební porážku a výsledky znovu zpochybňoval. Avizoval již přepočty hlasů v některých státech a naznačil, že bude výsledky nadále napadat u soudů.

Trhy vítězství Bidena očekávaly a z velké části ho již do ceny zohlednily. Analytici však také čekali, že republikáni získají většinu v Senátu, což by mohl být problém pro některé Bidenovy plány. O rozložení sil v Senátu se ale rozhodne až v lednu.

Investoři se nyní zaměří na schopnost Bidena rozšířit stimulační opatření a zbrzdit šíření nemoci covid-19. Za minulý týden měly USA rekordní počet nakažených, napsala agentura Reuters. To by se mohlo také do cen propsat.