„Trump chce udělat z bitcoinu součást amerických strategických rezerv, zřizuje poradní sbor a kryptoměny podporuje. Naše země by měla jít podobným směrem,“ uvedl Babiš v rámci svého ani ne desetiminutového projevu. Česko má prý potenciál stát se bránou kryptoprojektů do Evropy. Aby jej naplnilo, musí podle Babiše v první řadě zavést férovější daňová pravidla pro kryptoměny po vzoru Německa nebo Velké Británie.

„To je první krok. Jasný signál podpory pro kryptobyznys. To může nejen přilákat více investorů, ale také demonstrovat, že se Česká republika nebojí inovací,“ řekl Babiš. K tomu je podle něj dále třeba zjednodušit pravidla pro používání virtuálních měn v byznysu a zaměřit se na vztahy mezi bankami a kryptofirmami. Ty mají v Česku často problém se získáním a udržením bankovního konta.

Přinášíme celé dnešní vystoupení Andreje Babiše na krypto-konferenci Emergence 🔥 pic.twitter.com/3XTSJ52uVW — Bitperia.cz | bitcoinový průvodce (@Bitperia) December 5, 2024

Právě sjednocení daňových pravidel pro kryptoměny a akcie, stejně jako problematické vztahy mezi firmami z oblasti virtuálních měn, se mají v pátek dostat na program schůze Poslanecké sněmovny. Zákonodárci budou v souvislosti s převzetím evropské kryptoregulace MiCA do českého prostředí hlasovat nejen o zavedení práva na bankovní účet pro licencované kryptofirmy, ale také o změně způsobu danění zisků z kryptoměn.

Pro českou kryptokomunitu je nově zažehnutý zájem Babiše o bitcoin a spol. překvapivý, neboť v minulosti dával politik najevo přinejmenším odtažitý postoj vůči odvětví virtuálních měn.

VIDEO:Jak Babiš odpovídal v roce 2022 na otázku, zda preferuje kryptoměny, nebo akcie

Andrej Babiš a kryptoměny • e15

Nyní ale Babiš mění postoj. „Já jsem se teď všechno naučil, doučil, a jsem nadšený. My jsme přece Trumpovci, ne? A Trump ten bitcoin a kryptoměny podporuje," prohlásil politik ve středečním podcastu Sorry jako na otázku, zda podpoří návrh na jednotné zdanění zisků z prodeje virtuálních měn a cenných papírů.

V současnosti nelze v případě prodeje kryptoměn na rozdíl od akcií uplatnit takzvaný časový ani hodnotový test, kdy po třech letech od nákupu nebo příjmu do stovky tisíc korun není nutné dosažený zisk zdanit. Situaci by mělo změnit páteční hlasování poslanců. Svou podporu návrhu vyjadřují zákonodárci napříč stranami včetně vládní ODS. Podle její poslankyně Renáty Zajíčkové budou hlasovat i její straničtí kolegové pro návrh „v drtivé většině, pokud ne všichni" .

Před dvěma roky dával přitom Babiš v odpovědi pro e15 najevo, že kryptoměny nepovažuje za seriózní téma. „Kryptoměny, nebo akcie? Ani jedno,“ řekl tehdy Babiš. Rezervovaný postoj dal v minulosti najevo ještě několikrát. „Vůbec netuším, co to je, a pokud vím, tak nikdo bitcoinem neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst,“ reagoval v roce 2015 v roli ministra financí na skutečnost, že bitcoin mohli lidé nakupovat i na pobočkách České pošty.

„Je pravda, že jsem tehdy něco o bitcoinu řekl a vůbec nevěděl, co to je. Ale jelikož mám mladé děti, které tomu fandí, tak ano, obor kryptoměn a časový test podporuji," vysvětlil nyní v podcastu Babiš.

Podobným vývojem prošel i Trump, kterým se nyní Babiš inspiruje. V roce 2021 Trump mimo jiné prohlásil, že mu bitcoin připomíná podvod. V kampani před letošními prezidentskými volbami v USA ale označoval sám sebe jako budoucího „kryptoprezidenta“, který uvolní regulatorní omezení a udělá z bitcoinu součást národních strategických rezerv USA.

Vymezoval se tím vůči opatrnému přístupu ke kryptoměnám ze strany dosluhující administrativy Joea Bidena, mimo jiné ve snaze oslovit alespoň část ze zhruba padesáti milionů držitelů virtuálních měn ve Spojených státech.

„Netvrdil bych, že republikánům téma kryptoměn nějak moc pomohlo, určitě se nedá říct, že by bitcoin vyhrál Trumpovi volby. Zároveň mu to ani neuškodilo a také mu to pomohlo vybrat další peníze na kampaň," hodnotil Trumpův přístup ke kryptu v rozhovoru pro e15 Vavřinec Čermák, šéf americké analytické společnosti The Block, která konferenci Emergence organizuje.

„Největší paradox ale je, že i kdyby ten vstřícný přístup ke kryptu Trumpovi ve volbách nic nepřinesl, on si klidně může myslet opak, a tím víc pak ve funkci tlačit agendu kryptoměn. Byly to ale každopádně první volby, kdy se z krypta stalo jedno z předvolebních témat," míní Čermák.