Bitcoin po téměř třech letech prolomil cenový rekord | E15.cz

Bitcoin útokem na cenový rekord zakončuje měsíc, od jehož počátku posílil o šest tisíc dolarů. Podobně výrazně za posledních 24 hodin vzrostla druhá nejrozšířenější kryptoměna ether, čímž překonala hladinu 600 dolarů. K dosažení svého historického maxima jí však stále necelých 50 procent chybí.

Hlavní stratég investiční společnosti Miller Tabak & Co. Matt Maley pro agenturu Bloomberg uvedl, že by bitcoin nyní mohl jít až na 22 tisíc dolarů. Teprve pak by se mohla aktuální rally vyčerpat. Technické ukazatele značí, že je kryptoměna výrazně „překoupená". Podle Maleyho může být případný propad velmi náhlý. „Je ale velmi nepravděpodobné, že by bitcoin čekal takový pokles, který zažil v roce 2018," dodal analytik. Tehdy se digitální měna z lednového maxima 17,5 tisíce dolarů propadla během necelého roku těsně nad tři tisíce.

„Nyní na rozdíl od roku 2017 cenu bitcoinu neženou nahoru spekulanti, ale institucionální investoři ze Spojených států, kteří vnímají bitcoin jako digitální zlato, respektive Ethereum jako vývojářskou platformu,“ uvedl jíž dříve pro E15 partner investičního fondu Rockaway Blockchain Viktor Fischer. Kdo považuje kryptoměnu coby obdobu zlata, ten ji obvykle bere jako pojistku proti hrozbě inflace, a tudíž plánuje digitální mince držet dlouhodobě.

Dominantní kryptoměna proto těží i z významných investic od firem, jako je fintechová Square nebo byznysově-analytická MicroStrategy, které berou bitcoin coby pojistku proti možné inflaci v době mimořádně uvolněné politiky centrálních bank. Podle zastánců digitální měny navíc může být bitcoin v době nejistoty takzvaným diverzifikátorem, který zvýší rozmanitost portfolia.

Zajímáte-li se o bitcoin a spol., staňte se členy facebookové skupiny Kryptoměny E15. Nejen na výrazné cenové skoky dostanete upozornění >>> Kryptoměny E15Autor: E15

Od začátku roku 2020 už hodnota bitcoinu vzrostla o více než 150 procent, připomněla agentura Bloomberg. Ta nicméně opakovaně varuje, svět kryptoměn je velmi nestabilní.

Bitcoin už v minulosti prudce rostl, zvláště v prosinci 2017 a pak v polovině roku 2019, následně však výrazně klesl. Mnoho analytiků a investorů proto vůči kryptoměnám zaujímá spíše skeptický postoj. Kvůli volatilitě bitcoinu považují jeho nálepku coby digitálního zlata za nepatřičnou.