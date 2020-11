Bitcoin v miliardové hodnotě zabavila vláda USA | E15.cz

Obsah čtvrté nejbohatší bitcoinové peněženky na světě přešel do úschovy vlády Spojených států. Úřady zabavily veřejnosti neznámé osobě 69 369 bitcoinů (v hodnotě přes 20 miliard korun), která je měla hackerským způsobem získat z konta nelegálního on-line tržiště Silk Road. Kolem kroku americké vlády stále zůstávají doslova miliardové otázky. Týkají se toho, co se s mincemi vlastně stane či do jaké míry lze věřit v anonymitu bitcoinu. Odpovědi na ně mohou zamíchat poměry na kryptoměnovém trhu a v byznysu kolem něj.

„Něco“ se v kryptoměnové komunitě čekalo ještě dříve, než 5. listopadu americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo zabavení 69 tisíc bitcoinů. Krátce předtím výstražně zapípal twitterový bot, který sleduje pohyby ve veřejně přístupné bitcoinové účetní knize (blockchainu) a upozorňuje na převody masivních objemů kryptoměny. Cílem je varovat spekulanty před možnými náhlými výkyvy kurzu bitcoinu, které jsou pro něj stále ještě typické.

69 tisíc mincí je počet, který bitcoinová síť podle svého algoritmu vygeneruje za zhruba čtvrt roku. Proto lze pochopit obavy z toho, že by najednou měly zaplavit trh. Nejde totiž o první příklad, kdy se americké úřady zmocnily výrazného množství bitcoinů, obvykle se jich ale snaží zbavit formou aukce.

Hedvábná stezka lemovaná bitcoiny Portál Silk Road fungoval v letech 2011 a 2013. Představoval temný kout internetu dostupný jen přes speciální šifrovaný internetový prohlížeč Tor. Silk Road fungoval jako on-line tržiště se všemi možnými nelegálními produkty, zejména s drogami. Platby probíhaly kvůli snaze o zachování anonymity prostřednictvím kryptoměn. Projekt skončil po intervenci amerických úřadů. Provozovatel Silk Road, Ross William Ulbricht, byl odsouzen na doživotí.

„S nejvyšší pravděpodobností vláda bitcoiny prodá, jako to udělala v minulosti. To by mohlo krátkodobě cenu srazit, ale taková je nabídka a poptávka. Určitě jsou tu kupující, kteří ocení, že budou mít šanci získat bitcoin se slevou,“ uvádí hlavní ekonom banky Creditas Dominik Stroukal, který je autorem knihy Dark Web: Sex, drogy a bitcoiny.

„Státy nicméně prodávaly bitcoiny rozumně z ‚pohledu daňového poplatníka‘. Činily tak postupnými pomalými prodeji. Okamžité nalití velkého množství mincí na burzu by znamenalo i nižší prodejní cenu pro stát, což by nebylo obhajitelné jako rozumné zacházení s majetkem,“ doplňuje spoluzakladatel Paralelní Polis Juraj Bednár.

Současní i budoucí držitelé kryptoměny by si ale kvůli této kauze měli také položit otázku, do jaké míry je používání bitcoinu vlastně anonymní. Představa virtuální měny jako „konta ve švýcarské bance ve vaší kapse,“ jak v minulosti charakterizoval bitcoin Barack Obama, se dál drolí.

Jak vlastně americká vláda k desítkám tisíc bitcoinů přišla a jak si je spojila s podezřelým? „Jak ho přesvědčili, aby jim bitcoiny odevzdal, to už je otázka vyšetřovacích metod, ale to se patrně nikdy nedozvíme. Pro vyšetřovatele ale bylo snadné se za podezřelým stavit,“ doplňuje Stroukal s tím, že bitcoin nikdy nebyl anonymní, i když si to veřejnost často myslí.

„Transakce v bitcoinové síti jsou anonymní asi jako obarvené bankovky. Dokud si je vyměňujete mezi přáteli, nikdo o tom neví. Pokud ale zaplatíte v obchodě nebo si je budete chtít vyměnit ve směnárně, snadno si vás už někdo může dohledat na kameře,“ dodává ekonom.

Zajímáte se o bitcoin a spol.? Připojte se do facebookové skupiny Kryptoměny E15 a žádný článek vám neunikne >>> KryptoměnyAutor: e15

Úřady vystopovaly tajemnou osobu X nejspíš díky tomu, že své bitcoiny poslala před několika lety na kryptoburzou BTC-e, kterou potkal podobný osud jak Silk Road. „Zřejmě tak vyšetřovatelé získali přístup k interním údajům burzy,“ spekuluje podle serveru magazínu Wired Tom Robinson, zakladatel společnosti Elliptic specializované na analýzu blockchainu.

Podobné firmy jsou potom schopné na základě dostupných střípků informací přiřadit identitu ke konkrétním bitcoinovým peněženkám, přestože ty si může stáhnout a vytvořit každý bez nutnosti se kamkoliv registrovat. „Bitcoiny, u kterých je známa identita, se už nedají dodatečne anonymizovat. Záznam o nich je permanentně v nesmazatelné databázi bitcoinového blockchainu,“ vysvětluje Bednár. A to přináší pokušení pro vlády i byznys.

Zabavení desítek tisíc bitcoinů je podle Robinsona předzvěstí věcí příštích. Tím, jak kryptoměna během posledních let enormně zvýšila svou hodnotu – ještě v roce 2015 stála jedna mince 200 dolarů – se zároveň stala lukrativním terčem pro všechny vymahatele práva. „Už nyní jsme zaznamenali nárůst zájmu o nástroje na analýzu blockchainu. A poptávka se zřejmě ještě zvýší poté, co vyšlo najevo, že se lze dostat i k takto obrovským sumám,“ doplnil Robinson. Vzhledem k historii fungování bitcoinu nemusel stín podezřelých aktivit ulpět pouze na zanedbatelném množství mincí.

„Po vytvoření bitcoinu v roce 2009 se na něj v další etapě nabalil šedý a černý trh. Což bylo pro rozšíření povědomí o bitcoinu velmi důležité. Klíčová byla v tomto ohledu odolnost kryptoměny vůči cenzuře a kontrole,“ popsal v dřívějším rozhovoru pro E15 Premium Giacomo Zucco, šéf italské poradenské společnosti BlockchainLab.

Budeme-li se držet „Hedvábné stezky“ (Silk Road), tak jen tato platforma na poplatcích a provizích nabrala celkem 614 tisíc bitcoinů. Jenže „klíče“ k 440 tisícům z nich, tedy k více než dvěma procentům celkové nabídky bitcoinů, leží neznámo kde, upozorňuje Robinson. Kolik bitcoinů se nakonec vlivem okolností, třeba pod tlakem ze strany úřadů, ještě dá do pohybu? Něco takového nelze hodnověrně tipovat. Faktem je, že pohyby velkých objemů kryptoměny naráz pořádně dokáží vyděsit spekulanty. Dosud přitom platilo, že zhruba čtyři miliony z celkových 21 milionů virtuálních mincí jsou nenapravitelně ztraceny, informoval před dvěma lety list Wall Street Journal.

Ačkoliv tedy kolem bitcoinů (nejen) ze Silk Road panuje stále dost nejasností, převod 70 tisíc těchto mincí s jistotou ukázal alespoň to, bitcoinové transakce nemají prakticky žádná omezení. K okamžitému převedení jmění v řádu desítek miliard korun naráz stačilo zaplatit třísetkorunový transakční poplatek. A pak už nebyl nikdo, kdo by převod mohl zastavit.