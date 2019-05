Bitcoin v ohrožení? Facebook chystá vlastní měnu | E15.cz

Provozovatel sociální sítě Facebook dokončuje plány na vytvoření vlastní kryptoměny. Do prvního čtvrtletí příštího roku hodlá asi v desítce zemí zřídit digitální platební systém a novou měnu, která má zatím pracovní název GlobalCoin, chce začít testovat do konce letošního roku. Uvedl to server BBC, podle kterého už Facebook o této možnosti jednal s guvernérem britské centrální banky. Detaily k nové kryptoměně hodlá zveřejnit v létě.