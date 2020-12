Bitcoinová směnárna Coinbase vstoupí na burzu | E15.cz

Firma své plány odhalila na svém blogu. Prohlášení neobsahuje detaily o přesném načasování či velikosti úpisu. Má se jednat o jedno z prvních upsání akcií na burzu (IPO) roku 2021.

Kryptoměna bitcoin zažívá již několikátou vlnu silného růstu. Po propadu na jaře letošního roku k hranicím pod pět tisíc dolarů v posledních dnech prorazila hranici 20 tisíc dolarů za jeden bitcoin a stále roste. Naposledy digitální měna podobnou vlnu zaznamenala roku 2017, tehdy vystoupala z ceny tisíce dolarů na 19 tisíc, poté však následoval postupný pád až ke třem tisícům dolarů za kus. To ukazuje silnou volatilitu, která je s kryptoměnami celkově spojena.

Vstup Coinbase na burzu by byl pokračováním nárůstu trendu IPO technologických firem. V poslední době si pro externí financování zajištěné tímto způsobem šly na burzu třeba poskytovatel krátkodobých pronájmů Airbnb či analytická společnost Palantir.

Společnost Coinbase sídlí v kalifornském San Franciscu. Založili ji v roce 2012 bývalý inženýr z Airbnb Brian Armstrong a Fred Ehrsam, který dříve působil jako obchodník u banky Goldman Sachs. Coinbase je také jedním ze zakládajících subjektů digitální měny Facebooku Diem, která byla dříve známá pod starším názvem Libra a k jejímuž spuštění má dojít rovněž příští rok.

„Zatímco nás stále těší narůstající zájem o kryptoměny, je třeba poznamenat, že tohle není jenom doba vysokých objemů, nýbrž také cenové volatility,“ prohlásil spoluzakladatel Coinbase Brian Armstrong.

Jak uvedly Financial Times, Coinbase rovněž oznámila, že do své správní rady přijala investora Marca Andreessena a bývalého finančního ředitele technologické společnosti Cisco Kellyho Kramera. Právě elitní americká venture kapitálová firma Andreessen Horowitz patří mezi první investory do Coinbase.