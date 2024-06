Životní obchod udělal ve svých 55 letech, když začal masivně nakupovat bitcoiny na účet své jinak poněkud ustrnulé firmy MicroStrategy zaměřené na byznysovou analytiku. Teď tímhle způsobem Michael Saylor a jeho společnost drží tolik bitcoinů, jako žádná jiná veřejně obchodovaná firma. Podobné finanční dobrodružství by podle něj dokázalo vzpružit i leckteré dýchavičné státy včetně Česka. V Saylorově vidění světa je zkrátka bitcoin vylepšená verze zlata a zároveň lékem na všechny ekonomické neduhy, jak se nechal slyšet během vystoupení na pražské konferenci BTC Prague. V exkluzivním rozhovoru pro e15 ale přiznává, že před nákupem virtuálních mincí měl své pochyby. „A kdyby nebylo covidových uzávěr a sražení úrokových sazeb na nulu, moje firma by nikdy žádný bitcoin nekoupila,“ říká americký podnikatel.

Je nákup bitcoinů, kterých vaše společnost MicroStrategy vlastní už přes 200 tisíc, nejlepším finančním rozhodnutím vašeho života?

Ano, rozhodně.

Které své obavy a pochybnosti jste musel překonat, než jste před necelými čtyřmi roky nakoupil první bitcoiny do rozvahy firmy?

Klíčové otázky z mého pohledu zněly: Bude bitcoin zakázán? Bude okopírován? Bude hacknut? Ve své podstatě jde o digitální syntetické zlato nebo digitální kapitál. Během uplynulých dvanácti třinácti let jsme byli svědky více než deseti tisíc pokusů o vytvoření něčeho lepšího. Neuspěly, vítězem je bitcoin. Mému rozhodnutí nakoupit kryptoměnu také pomohlo, že bitcoin v roce 2017 zdárně ustál takzvanou blokovou válku uvnitř jeho komunity o případnou změnu nastavení datové propustnosti bitcoinové sítě.

A co ty další otázky?

Pokud jde o jeho hacknutí, ta otázka úzce souvisí s digitální povahou bitcoinu. Ale vezměte si, že tvůrce bitcoinu Satoshi Nakamoto po sobě zanechal peněženku s milionem bitcoinů. Krátce po spuštění bitcoinu v roce 2009 se veřejnosti neznámý Nakamoto odmlčel, ale k jeho bitcoinům se od té doby nikdy nedostal. Přitom hackeři by se mohli dostat k odměně v hodnotě přes 60 miliard dolarů. To mi před těmi čtyřmi roky připadalo jako dost dobrý důkaz toho, že k hacknutí bitcoinu jen tak nedojde.

Pak je tady otázka možného zákazu bitcoinu ze strany jednotlivých vlád.

V MicroStrategy jsme se zaměřili na to, jak k bitcoinu bude přistupovat americká finanční správa, který jej v roce 2014 označila za druh majetku. Když jsme pak viděli, že další významné státy přistupují k bitcoinu podobně, opadnul další zdroj našich případných obav z nakupování bitcoinů do rozvahy.

S přístupem vlád volně souvisí jedna z vašich 21 osobních bitcoinových pouček, které jste letos na pražské konferenci BTC Prague představil. „Všichni proti bitcoinu vystupují kriticky, než ho pak přijmou za svůj.“ Vypadá to, že jde také o případ Donalda Trumpa, který svůj přístup vůči kryptoměně otočil a vystupuje jako její zastánce. Proč by se tak ale nějaký politik tvářil z nějakého jiného důvodu, než aby na sebe upozornil v předvolebním boji?

Bitcoin představuje digitální kapitál, což znamená, že je lepší než analogové podoby kapitálu. Ostatně všechny příběhy byznysového úspěchu v 21. století souvisejí s digitální transformací – vezměte si firmy jako Amazon, Apple, Microsoft, Google, Meta. Pokud si navíc jako politik uvědomujete, co nástup internetu udělal s knihovnami, mediálními domy nebo firmami jako Kodak nebo Xerox a zároveň chcete vést úspěšnou zemi, tak jdete zkrátka technologiím vstříc. Odmítání digitálního kapitálu není o nic chytřejší než odmítání digitální informace. A její odmítání zase není o moc chytřejší než odmítání elektřiny.

Mnoho lidí ale uvažuje o bitcoinu jako digitální měně spíše než o digitálním kapitálu.

Ta představa „digitální měny“ je pro ně kontroverzní. Nechávají se jí odradit, protože si představují, jak bitcoin konkuruje dolaru, pesu nebo obecně něčemu, co považují za důležité z pohledu národní suverenity. Jenže pokud vnímají bitcoin jako digitální kapitál, tak docházejí k tomu, že bitcoin ve skutečnosit může národní suverenitu posílit. Takový tok myšlenek pak vede politiky k tomu, že úplně změní svůj přístup k bitcoinu.

Spojil se s vámi Donald Trump nebo jeho tým kvůli vašim postřehům na téma bitcoin?

Tohle nemohu komentovat.

Americké úřady ale nedávno tvrdě zakročily proti službám typu Wasabi Wallet, které dělají z bitcoinových transakcí opravdu anonymní záležitost. Nezdá se, že by vás to příliš znepokojovalo. Proč?

Existují stovky věcí, které mě znepokojují a na kterých mi v soukromém životě záleží. Na řadu z nich mám své názory. Co už ale nemám, to je nějaké řešení pro ně všechny. Mohli bychom si tady vyjmenovat všechny nepravosti světa: erozi soukromí, politickou nestabilitu, války, neefektivitu… To všechno považuji za důležité.

Bylo by ode mne ale troufalé si myslet, že moje názory v těchto jednotlivých oblastech budou pro odpovědné osoby nějak důležité. Pokora by měla vést člověka k tomu, aby se snažil být co nejlépe informovaný v té jedné oblasti, ke které zaujímá nějaké veřejné stanovisko. Tím je pro mě bitcoin a jeho pojetí jako digitálního kapitálu, který může zlepšit svět. Během svého života jsem se naučil, jak je důležité nenechat se vlastními dobrými nápady rozptýlit od rozvíjení nápadu, který je úplně nejlepší.

Ve své bakalářské práci z roku 1987, dávno před nástupem internetu a bitcoinu, jste se zabýval dynamikou moderní politiky z pohledu Niccola Machiavelliho. Mnoho zastánců bitcoinu sní o úplné odluce peněz od státu. Pokud by k tomu došlo, vedlo by to ke stabilnějšímu politickému systému?

Ano, jasně, výsledkem separace problematiky peněz od státu by byla větší politická stabilita.

Nejspíš by to ale provázely hladové bouře kvůli tomu, že by zanikly současné způsoby redistribuce bohatství, které mají pomáhat chudším vrstvám.

To je složité téma. Záleží, co by se přesně myslelo pojmem peníze a stejně tak na tom, jakým způsobem a v jakém časovém horizontu by k jejich odluce od státu mělo dojít. Peníze můžete rozložit na dvě složky: měnovou sloužící jako zákonné platidlo a kapitálovou sloužící jako uchovatel hodnoty. Mnoho institucí používá běžnou měnu jako uchovatel hodnoty, což vede k dysfunkcím a hlavně ke ztrátě hodnoty kvůli inflaci.

Zrovna v Česku je jedním z ekonomických témat i to, že samosprávy drží nemalé množství svých prostředků na bankovních účtech.

Institucím ve vaší zemi by neuškodilo, kdyby dál používaly lokální měnu, ale zároveň by jako formu kapitálu využívaly bitcoin. Ale nejen ve vaší zemi. Vezměte si třeba Turecko s jeho slabou lirou. Jejímu kurzu by mohlo pomoci, kdyby měla tamní centrální banka v rozvaze bitcoin. A posílení liry by následně pomohlo všem obyvatelům Turecka. Rozdíl mezi používáním lokální měny a bitcoinu coby formy kapitálu je jako rozdíl mezi pecí na dřevo a používáním elektrické energie. Takhle dobrý je po mém soudu bitcoin, tak jednoznačně dobrý. A to pro každý stát, který nemá natolik silnou měnu, aby ji mohl používat jako kapitál.

Během jednoho z vašich vystoupení na BTC Prague jste zmiňoval příklad Argentiny a její hyperinflací postižené měny. Jaká je vaše interpretace skutečnosti, že v této jihoamerické zemi stále nedošlo k nijak skutečně masivnímu používání bitcoinu?