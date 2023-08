Těžba kryptoměn: Jak těžit bitcoin, ethereum a další kryptoměny | e15.cz

K tomu, aby se z člověka stal těžař digitálních měn, nepotřebuje nějaká rypadla ani cestovat do více či méně nehostinných koutů planety.

V podstatě stačí, když výkon svého počítače „propůjčí“ potřebám sítě bitcoinových transakcí, popřípadě převodům dalších digitálních měn. Za to získá nárok na odměnu.

Těžba bitcoinů a blockchain: Jak funguje

Bitcoinové platby obecně fungují jinak než standardní bankovnictví. Všechny údaje o kryptoměnových transakcích uchovává blockchain – tedy decentralizovaný řetězec, respektive účetní kniha.

Jejím přínosem je, že správnost údajů v ní obsažených neověřuje jediná entita, ale obrovské množství na sobě nezávislých počítačů po celém světě. Propagátor bitcoinu Andreas Antonopoulos proto hovoří o kryptoměnách ne jako o penězích pro internetový věk, ale jako o internetu peněz.

Těžba bitcoinu není žádným komplexním výpočtem. V podstatě jde jen o náhodné hádání čísel, které musí trvat po předem stanovenou dobu. Čas, po který stroje pracují, stojí peníze, neboť speciální zařízení na těžbu bitcoinu nazvaná ASIC minery spotřebovávají energii.

Co se tedy vlastně těží? Namísto rudy či zlaté žíly „dolují“ počítače poslední článek řetězce plateb, přesně řečeno blok transakcí. Ten obsahuje údaje o různých platbách najednou, informace o předchozím článku „řetězu“ a zároveň „šifru“ (náhodné číslo), kterou musejí procesory rozlousknout, aby byl blok s transakcemi platný a šlo ho přidat do blockchainu.

Pokud by chtěl někdo podvádět, narazil by na nekompatibilitu ostatních prvků sítě. Především by musel vynaložit výpočetní výkon, který by převýšil zbytek „těžařů“. Tady vstupuje do hry ekonomický kalkul, neboť za slovem „výkon“ lze číst také „elektřinu.“ A ta stojí peníze, čím dál tím více. Náklady na mocenské „přetlačení“ ostatních minerů by zkrátka byly tak vysoké, že by se podvodníkovi jeho snaha jednoduše nevyplatila. Relativně vysoká spotřeba energie není v případě bitcoinu a dalších chybou, ale základním bezpečnostním prvkem. Pro mining lze využívat jako pohon i obnovitelné zdroje energie.

Přirozenou motivací k účasti na potvrzování transakcí je vidina vlastního zisku, tedy vidina odměny za poskytnutí výpočetního výkonu. Aktuální výše odměny za těžbu bitcoinu je 6,25 bitcoinu, po dalším halvingu klesá na polovinu. K její výplatě počítači, který je právě v daný moment nejrychlejší při řešení matematické úlohy, dochází každých deset minut. V současnosti už ale kvůli profesionalizaci těžby bitcoinu nelze tuto kryptoměnu efektivně dolovat v domácích podmínkách.

Jak funguje bitcoin mining: hlavní vlastnosti principu Proof-of-Work (PoW) Speciální počítače nepočítají nějaké složité úlohy, ale v podstatě „jen“ náhodně hádají správné číslo přiřazené každému bloku transakcí

Obtížnost „hádanky“ se průběžně upravuje tak, aby její vyřešení vždy trvalo zhruba deset minut

To zajistí rovnoměrné a předvídatelné generování nových bitcoinů, které jsou vypláceny jako odměna pro těžaře

Odměna pro těžaře postupně klesá (halving) a skeptici varují, že kvůli tomu není zajištěná dlouhodobá profitabilita miningu

Těžba altcoinů: ethereum, litecoin, monero a jiné

Kromě bitcoinu lze těžit také další kryptoměny, konkrétně odštěpený bitcoin cash, monero či litecoin. Do září 2022 šlo do výčtu zařadit i ether (blockchain Ethereum), než přešel na potvrzování transakcí podle systému Proof-of-Stake. Update s cílem snížit energetickou náročnost chodu sítě nesl název The Merge.

Podmínky, výše odměn a nákladů se u jednotlivých digitálních valut mění, v principu se ale jejich těžba příliš neliší.

Které větší kryptoměny lze těžit Kromě bitcoinu lze z těch větších digitálních měn podle tržní kapitalizace dolovat například: dogecoin

litecoin

bitcoin cash

monero

ethereum classic

filecoin

Jak těžit kryptoměny a co k tomu použít

Klíčem k solidním výnosům je výkonný počítačový hardware (zejména grafické karty u altcoinů) a levná elektřina. S vyšší konkurencí v oblasti těžby je tak zapotřebí investovat i do výkonnějšího hardwaru. Musí se zároveň počítat i s jeho opotřebením a častou výměnou. Níže následuje přehled způsobů a přístrojů, kterými těžaři kryptoměny dobývají.

Bitcoin a ASIC minery

Kdo to myslí se ziskem z těžby vážně, měl by si na nákup potřebných speciálních zařízení (ASIC minerů v případě bitcoinu) připravit investice v řádu desítek tisíc korun.

Těžba grafickou kartou

K těžbě kryptoměn lze ale využívat například i „běžné“ výkonné grafické karty (GPU) určené původně k hraní her. Zapojit lze i více grafických karet naráz, čím silnější akumulovaný výkon, tím více digitálních mincí vytěží.

Obecně ale platí, že přes GPU se těží jiné kryptoměny než bitcoin. Vlivem souběhu padajících cen kryptoměn, zdražující elektřiny a uskutečnění The Merge se mining přes grafické karty vyplatil jen málokomu. Podrobnosti popsal server e15.cz zde.

Těžba kryptoměn pomocí grafických karet. Jedna nestačí. Autor: david hanuš

Těžba na PC v internetovém prohlížeči

Velkou pozornost a svého druhu i paniku vyvolaly v minulosti zprávy o tom, že některé webové stránky tajně těží kryptoměnu (typicky monero) přes počítače svých návštěvníků. O počítačový virus jako takový nejde, uživatelé však mohou zaznamenat, že jejich zařízení funguje pomaleji než obvykle kvůli tomu, že naprostou většinu jeho výpočetní kapacity pohltí právě skript na dolování digitálních měn. Jde o cestu, která pohádkové výdělky nezajistí.

Těžba na mobilu

Některé blockchainové projekty jako Pi Network či Phoneum přitahují část uživatelů na základě vidiny toho, že by šly příslušné kryptoměny těžit i na chytrém telefonu. V reálu to ale není činnost, na které by šlo zbohatnout. Zmíněné projekty navíc ani zdaleka nepatří mezi ty nejúspěšnější ve světě krypta. Obecně platí, že kdo chce v miningu uspět, musí mít zásadní konkurenční výhodu (obrovský kapitál investovaný do výkonných strojů, přístup k levné elektřině nebo unikátní know-how). Co se jeví jako cesta schůdná masám, slušný výdělek nezaručí.

Spotřeba energie Kritici upozorňují, že těžba bitcoinu přes PoW ročně spotřebuje více energie než například celá Česká republika. Těžba kryptoměn je proces, který vyžaduje významné množství výpočetního výkonu, a tím pádem i elektrické energie. Nicméně těžaři kryptoměn se stále více snaží optimalizovat své operace tak, aby byly co nejefektivnější a co nejšetrnější k životnímu prostředí. Jedním z přístupů, který se stává stále populárnějším, je využití přebytků energie, které by jinak byly nevyužité nebo ztracené. Například v oblastech s přebytkem obnovitelné energie, jako je solární nebo větrná energie, mohou těžaři využívat tuto nadbytečnou energii k těžbě kryptoměn. V některých případech mohou těžaři dokonce přispět ke stabilizaci elektrické sítě tím, že využijí přebytečnou energii v dobách, kdy je nabídka výrazně vyšší než poptávka. To může pomoci předcházet situacím, kdy by bylo nutné vypnout některé zdroje energie kvůli přetížení sítě. Těžaři kryptoměn tak mohou hrát klíčovou roli v moderní energetické infrastruktuře, která se snaží co nejefektivněji využívat dostupné zdroje energie.

Těžba kryptoměn jako živnost

Podle některých názorů je těžba kryptoměn činnost vyžadující živnostenské oprávnění (volnou živnost č. 81; poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem). Ohlásit tuto volnou živnost je podle serveru Money.cz povinné od 1. 7. 2021. Rozhodně proto neuškodí své byznysové záměry v oblasti miningu konzultovat s daňovým poradcem.

Těžba kryptoměn a daně

Samotné vydolování bitcoinů a spol ještě zdanění nepodléhá. Ta povinnost nastává až poté, kdy živnostník s kryptoměnou obchoduje. Poplatník může uplatňovat své skutečné výdaje či využívat paušální výdaje, lze rovněž vykázat i daňovou ztrátu. Opět proto nelze než doporučit konzultaci s daňovým poradcem se zaměřením na konkrétní byznys plán.

Investice do těžby kryptoměn a zisky z ní

Jak zaznělo v úvodu článku, vyřešení matematické úlohy, respektive vytěžení a přidání bloku do blockchainu je spojeno s odměnou vyjádřenou v konkrétní kryptoměně. Kdo šifru vyřeší jako první, bere vše. Jak se komu mining digitálních měn vyplatí, to si může na základě svého energetického tarifu a hardwaru vypočítat například zde.

Odměny se generují v případě bitcoinu každých deset minut, popsaná odměna ale vždy po několika letech klesá na polovinu. S ohledem na vývoj kurzu bitcoinu ovšem nejde o zanedbatelné peníze, na které si mohou těžaři přijít. S určitým zjednodušením lze napsat, že cena kryptoměny se dosud vždy ve zhruba čtyřletých časových rozestupech výrazně zvyšovala. K odměnám za mining je třeba připočíst zisk z transakčních poplatků.

Mining altcoinů přes grafické karty. Bitcoin se těží přes jiné stroje (ASIC). Autor: E15

Každá bitcoinová platba zahrnuje poplatek, který zvyšuje motivaci těžařů, aby do „těženého“ bloku přidali právě tu konkrétní transakci. Kdo je ochoten zaplatit vyšší poplatek, ten se dočká rychlejšího potvrzení platby. A těžaři vyšší odměny.

Výnosy se tak při investicích do speciálních těžebních zařízení ve výši kolem stovky tisíc korun mohou pohybovat i kolem patnácti tisíc korun za měsíc. V případě o něco dostupnějšího dolování kryptoměn pomocí grafických karet lze počítat s nižšími zisky.

Výše naznačené kalkulace jsou přibližné, je třeba brát v potaz i případné komplikace či rapidní změny tržní situace spjaté s výkyvy kurzu bitcoinu.

V Číně, kde donedávna probíhala většina miningu kryptoměn, odvážní těžaři fungující v ilegalitě profitují zejména z místy ultralevné elektřiny. Tu mnohdy čerpají z nepříliš ekologických paliv, využívají ale i energetické přebytky hydroelektráren. Posuzovat je tak nutné vždy individuální investici. Existuje řada kalkulaček, jež vypočítají, jak se těžba za konkrétních podmínek vyplatí při daném výpočetním výkonu a ceně elektřiny, například zde.

Rekapitulace: Těžba kryptoměn krok za krokem

Nákup hardwaru. Jeho zapojení a v případě specializovaných „minerů“ na bitcoiny jejich připojení k internetu. Klíčové je najít vhodný hosting, tedy prostory, kde nikoho neobtěžuje odpadní teplo a hluk. Spárování přístrojů s konkrétním počítačem, přes který lze hlídat a upravovat parametry „těžby“. K tomu je však potřeba mít software – v závislosti na operačním systému i mineru se mohou lišit, výrobci mohou dodávat i vlastní. Pro mnoho nadšenců do kryptoměn je posléze přirozenou volbou vzdálené připojení do takzvaného poolu neboli zvláštního druhu kryptoměnové farmy. Tyto pooly pak sdružují výpočetní sílu jednotlivých těžařů, aby byli v „dolování“ odměny efektivnější. Následně se o získané kryptovaluty podělí. Mezi nejvýznamnější farmy na světě patří i český projekt Braiins Pool.

Všechny kroky si lze nechat zajistit i takzvaně na klíč, v Česku existují firmy, které nabízejí kompletní správu těžebních strojů.