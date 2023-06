BlackRock posiluje v kryptu, žádá o povolení zřídit bitcoinový fond | e15.cz

Nový fond ponese jméno iShares Bitcoin Trust. Aktiva fondu mají sestávat převážně z bitcoinu, píše se v podání pro burzu.

BlackRock s tímto krokem přichází v době, kdy se globální odvětví kryptoměn dostalo do hledáčku amerického regulátora cenných papírů kvůli porušování zákonů o cenných papírech. Začátkem tohoto měsíce úřad zažaloval velké kryptoměnové burzy Coinbase a Binance. Jejich spory s burzovní komisí se negativně odrazily na kryptoměnovém trhu.

SEC dříve několik žádostí o spotové bitcoinové ETF zamítla. O plánech na ETF společnosti BlackRock informoval dříve server CoinDesk. Ten také poznamenává, že pro SEC může být tentokrát obtížnější žadatele odmítnout vzhledem k tomu, že BlackRock spravuje aktiva v hodnotě více než deseti bilionů dolarů a šéf společnosti Larry Fink má rozsáhlé konexe ve vysoké politice. Jeho vliv by tak mohl být větší, než jakým disponuje šéf SEC Gary Gensler, dodává server.

Podle nedávné studie z dílny BlackRock se rychle zvyšuje počet Evropanů zhodnocujících své peníze prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů. Jen v příštích dvanácti měsících vzroste jejích počet o 32 procent. „Nová data ukazují na vlnu adopce ETF ze strany nové generace evropských investorů,“ píše správce aktiv.

Podle průzkumu, který se konal od loňského srpna do letošního února, se dominantní skupinou v oblasti investování do ETF stanou lidé ve věku 18 až 34 let. Jejich podíl na nových investorech do ETF by měl letos dosáhnout 54 procent. Data naznačují, že pro velkou řadu mladých lidí jsou burzovně obchodované fondy vůbec první investicí.