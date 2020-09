Kryptoměny vázané na emisní povolenky mají rozšířit portfolio digitálních měn | E15.cz

Nabídku virtuálních měn krytých reálným podkladem rozšíří projekt energetické skupiny Amper. Firma představila testovací verzi aplikace, která má umožnit prostřednictvím vlastních digitálních mincí investovat do emisních povolenek.

Ostrý start aplikace CO2IN a jejích stejnojmenných mincí má nastat za půl roku. Šéf Amperu Jan Palaščák přesto už teď zveřejnil klíčové parametry projektu, který má využívat technologii druhého nejrozšířenějšího blockchainu Ethereum. Celková výše investice Amperu má přesáhnout sto milionů korun, hlavní cílovou skupinou jsou firmy a jednotlivci v Německu, Rakousku či v zemích Beneluxu.

„První rozdíl oproti ostatním projektům je, že nebudeme svévolně tisknout peníze. Což ostatní kryptoměny dělají, i když jejich tvůrci říkají, že ne. Ale rozhodují o té emisi. U nás je pevně dáno, že za každých sto coinů je nakoupena jedna emisní povolenka,“ uvedl Palaščák. Cílem je podle něj usnadnit a zpřehlednit investici do emisních povolenek.

Přestože prý není CO2IN zaměřen na spekulaci na růst ceny povolenek, skupina počítá, že s digitální měnou půjde obchodovat na kryptoměnových burzách či platit u obchodníků, kteří přijímají bitcoin.

Minoritní akcionář energetické skupiny ČEZ Michal Šnobr na Twitteru připomněl, že až přejde CO2IN do ostrého provozu, nemusí být na investice do emisních povolenek nejvhodnější doba. „Za půl roku až rok může být povolenka o dost dražší. Což neznamená, že pak už neporoste nebo neklesne z nějakého důvodu. Rokem 2021 ale vstoupí Německo do fáze náhrady bezemisního jádra emisním plynem nebo dokonce i nějakým tím uhlím,“ uvedl Šnobr s tím, že nyní retailoví investoři prakticky nemají možnost povolenky kupovat.

Programátor a člen komunity Paralelní Polis Milan Půlkrabek už dříve deníku E15 řekl, že kryté měny obecně nejsou nutně špatným konceptem, jen podle něj postrádají výhody decentralizovaných projektů.

„Hodnota peněz je obecně takovým vyjádřením důvěry. U kryptoměn typu bitcoin je to důvěra v technologii, u měn krytých komoditou je to důvěra právě v danou komoditu a zároveň v instituci či lidi, kteří měnu zaštiťují. V tom vidím trochu problém,“ míní Půlkrabek.

„Ta povolenka bude v každé národní zemi uložena u banky na vázaném účtu. Na povolenku nikdo nesáhne. Ani ji neprodáme a nepůjdeme sázet stromy, i když to zní na první poslech jako hezký příběh,“ reaguje na podobné námitky Palaščák.

Systém evropských emisních povolenek se týká přes jedenáct tisíc zařízení z energetiky, výroby oceli a železa, cementu a vápna, letecké přepravy a dalších. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat.