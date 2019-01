„Půjde k nule.“ Bitcoin čelí v Davosu kritice elit i znatelnému poklesu zájmu | E15.cz

Minulostí jsou nejenom davy zvědavců, ale podle CNN i nápisy se slovy „krypto“ a „blockchain“, jež byly před 12 měsíci na hlavní davoské promenádě všudypřítomné. Bitcoin prý prakticky zmizel z oficiální agendy fóra. Když už ale debaty proběhly, tak se jevily jako zralejší než při loňském ročníku, uvádí CNN.

Zakladatelka platformy BitPesa Elizabeth Rossiellová například popisovala, jak „její“ služba může usnadnit Afričanům zahraniční platby s použitím bitcoinu. „Nemáme ale ambice nahradit místní měny,“ doplnila Rossiellová.

Další účastníci nejen této debaty ale právě nad využitelností nejznámější kryptoměny vyjádřili značné pochybnosti. Kenneth Rogoff například uvedl, že šance na nahrazení standardních měn těmi čistě virtuálními je nulová – s možnou výjimkou zemí stižených hyperinflací jako Venezuela. Argumentuje tím, že kryptoměny jsou náchylné k manipulacím. „Když chce někdo páchat nepravosti, zdá se, že k tomu má prostor. S kým to pak budete řešit a kde hledat nápravu? Vždyť jsou kryptoměny decentralizované,“ prohlásil Rogoff.

Na jiném panelu investor do blockchainových projektů a zakladatel společnosti BCG Digital Ventures Jeff Schumacher prohlásil, že kurz bitcoinu půjde na nulu. „Jeho technologie je skvělá, ale nevěřím, že lze bitcoin označovat za měnu. Není vůbec ničím podložena,“ dodal podle CNBC Schumacher na panelu, který americká televizní stanice v Davosu pořádala.

Obecenstvo, které se panelů zaměřených na kryptoměny zúčastnilo, ale podle CNN projevilo vůči bitcoinu větší míru důvěry. Po otázce do pléna, zda někdo vnímá kryptoměny jako kompletně nadhodnocené a částečně nebezpečné, se zvedla jen jedna ruka. Patřila šéfovi systému pro zpracování mezinárodních plateb Swift Gottfriedu Leibbrandtovi.

Pochybnostem z řad vystupujících se bitcoin nevyhnul už loni. „Bitcoiny nemají žádnou skutečnou hodnotu. Není to aktivum, které by šlo nějakým způsobem zanalyzovat. Je to v podstatě tak spekulativní záležitost jako hazardní hry,“ uvedl tehdy guvernér kanadské centrální banky Stephen Poloz. Zánik jim zase předpověděl nositel Nobelovy ceny za ekonomii Robert Shiller. „Bitcoin se možná úplně zhroutí a bude zapomenut. Může ale vydržet ještě dlouhou dobu, může to být klidně dalších sto let,“ sdělil Shiller.