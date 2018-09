Vydavatel české kryptoměny se potýká s insolvencí | E15.cz

Česko stojí na prahu své premiérové kryptoměnové kauzy. V polovině září Městský soud v Praze rozhodl o zahájení insolvenčního řízení s tuzemským technologickým start-upem Cryptelo. Tomu se za leden podařilo investorům prodat vlastní virtuální měnu za více než dvacet milionů korun. Věřitelům údajně dluží miliony, které si půjčila na rozjezd podnikání. Cryptelo však tvrdí, že se stalo obětí insolvenční šikany ze strany bývalého partnera firmy.

Návrh na insolvenci Cryptela podal podnikatel ze středočeských Jiren Alexej Petrásek. „Nelze vyloučit, že mohlo dojít k naplnění skutkových podstat trestných činů zpronevěry, poškozování věřitele či porušení povinností při správě cizího majetku,“ uvádí Petrásek ve své květnové předžalobní výzvě, která předcházela podání insolvenčního návrhu.

Firma tvrdí, že nemá existenční problémy, které by mohly ohrozit majitele virtuálních mincí. „Jedná se o účelový návrh, za kterým zřejmě stojí David Libiger, který byl odvolán ze všech funkcí v Cryptelu. Firma naplno funguje,“ tvrdí šéf Cryptela Martin Baroš.

Soud dal za pravdu Petráskovi a vyzval věřitele Cryptela k přihlášení pohledávek a firmě omezil nakládání s majetkem. Libiger, který dříve radil ve státní správě s vypisováním veřejných zakázek, tvrzení Cryptela odmítá. „Já ani mé firmy jsme nepodali insolvenční návrh, ani přihlášku pohledávky. Je mi ale známo, že navrhovatel insolvence má dlouhodobé pohledávky vůči společnosti Cryptelo po splatnosti,“ říká David Libiger.

Insolvenční návrh výslovně zmiňuje dva věřitele, a to Alexeje Petráska a Libigerovu firmu KL, kterým Cryptelo dluží po splatnosti už třetím rokem zhruba 5,5 milionu korun. „Dlužník je povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny v jeho skladbě, anebo o jeho nikoli nezanedbatelné zmenšení,“ připomíná asistent soudce Městského soudu v Praze Jan Chuchr, který o zahájení insolvenčního řízení rozhodl.

Cryptelo podle serveru icorating.com nabralo 1,1 milionu dolarů, tedy necelých 25 milionů korun. Za jednu minci investoři platili deset centů, avšak s kryptoměnou se neobchoduje na burzách, takže není známa její tržní cena. Cryptelo letos mělo na prodej virtuální mince v hodnotě až padesát milionů dolarů.

Cryptelo bylo považováno za slibnou firmu. Loni se například dostala mezi vítěznou sedmičkou ze 160 technologických start-upů, které získaly takřka milionovou investici od českého startupového inkubátoru StartupYard. Porotu zaujal projekt vysoce zabezpečené aplikace určené pro bezpečné posílání souborů přímo z internetového prohlížeče. Doménou firmy jsou šifrovací algoritmy pro přenos internetových dat.

"Na trhu kryptoměn vládne klesající trend. Pokud se nenajdou zájemci z řad venture fondů, projekty spojené s vydáním kryptoměn se často spíše odkládají,“ říká expert na kryptoměny Karel Fillner.