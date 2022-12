Xixoio a BlackRock: co spojuje tyhle dvě zásadně odlišné firmy | E15.cz

Na nedávné konferenci pořádané listem The New York Times se nechal slyšet šéf BlackRocku Larry Fink, že budoucnost finančních trhů spočívá v tokenizaci cenných papírů. Nevíte pořádně, co to je a nejčastěji jste o tom u nás slyšeli mluvit Richarda Watzkeho a jeho XIXOIO? V tom je taky ten problém. Podívejte se na nový videopořad serveru E15 a zjistíte víc.