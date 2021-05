Bitcoin, pojistka před inflací? Palantir zvažuje nákup kryptoměny | E15.cz

Technologická společnost Palantir působící v oblasti datové analytiky zvažuje, že zahrne bitcoin do své firemní rozvahy. Uvedl to její finanční ředitel David Glazer s tím, že je taková varianta „rozhodně na stole“. Palantir by tak byl například po Tesle další firmou, která této v současnosti nejhodnotnější kryptoměně věří. Informuje o tom server CNBC .

Podle Glazera zváží Palantir nákup i jiných kryptoměn. „Podívejte se na naši účetní rozvahu. Na konci čtvrtletí 2,3 miliardy v hotovosti,“ prohlásil v narážce na možný vstup do bitcoinu. Palantir navíc již přijímá platby za své služby právě v bitcoinech.

„Bitcoin může představovat zajištění proti inflaci. V USA jsou čísla k inflaci nejvyšší od roku 2008. Inflační tlaky v ekonomice jsou a kdo dá jednotky procent svých úspor do kryptoměn, tak žádnou chybu neudělá,“ komentuje ekonom Lukáš Kovanda. Jsou to dle něj však vysoce rizikové spekulativní investice, nicméně dosavadní vývoj ukazuje, že nejen tato digitální měna nabídla dobrou ochranu před znehodnocením standardního oběživa. „Růst cen může být zdroj další poptávky po bitcoinu. Takže ti, kteří by investovali nyní, by na tom vydělali. Je ovšem důležité mít portfolio namícháno,“ dodává Kovanda.

Palantir vznikl roku 2003, stojí za ním mimo jiné také známý americký investor Peter Thiel. Ten je znám jako dlouhodobý příznivec kryptoměn a zejména bitcoinu. Na podzim minulého roku vstoupil Palantir na newyorskou burzu, od té doby se cena jedné akcie zhruba zpětinásobila, kdy se z bezmála devíti dolarů dostala až ke 45 dolarům. V současnosti se pohybuje kolem dvaceti dolarů za akcii.

Bitcoiny pro své firemní potřeby nakoupila například už automobilka Tesla, a to v hodnotě 1,5 miliardy dolarů již na počátku letošního roku. Část jich už odprodala, což zlepšilo její finanční výkazy.

Také byznysově analytická společnost MicroStrategy už dříve nakoupila desítky tisíc bitconů, a to za průměrnou cenu 24 311 dolarů za jednu minci. Celkem tak při nákupu utratila 2,23 miliardy dolarů, dnes je hodnota této investice 5,14 miliardy dolarů.

Cena jednoho bitcoinu aktuálně činí zhruba 56 tisíc dolarů (zhruba 1,2 milionu korun). Jen od počátku letošního roku vzrostla jeho hodnota přibližně dvojnásobně, meziročně pak více než pětinásobně.