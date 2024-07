Během sobotního odpoledne se kurz bitcoinu dostal nad 69 tisíc dolarů, ještě citelněji posilovala solana, která poskočila během jednoho dne o téměř pět procent. Kryptoměnoví investoři očekávají, že se Trumpův projev začínající ve 21 hodin středoevropského časového pásma ponese v duchu silné podpory kryptoměnovému byznysu.

Podle listu Washington Post řada účastníků konference neočekává nic menšího, než Trumpovo oznámení záměru udělat z bitcoinu část strategických devizových rezerv Spojených států amerických. Tedy v případě jeho zvolení v listopadových prezidentských volbách.

Už dříve se Donald Trump označil za „kryptoprezidenta“, tedy politika, který je oproti stávající vládě demokratů vstřícnější vůči byznysu kolem digitálních měn. To je jedním z důvodů, proč vedle bitcoinu roste i cena solany.

V případě Trumpova vládnutí by teoreticky mohlo rychle dojít také ke schválení burzovně-obchodovaného fondu (ETF) na solanu. Zatím lze tímto způsobem investovat jen do bitcoinu a od minulého týdne i do druhé největší kryptoměny etheru. Trump svým lísáním ke kryptoměnovým investorům nenahání jen politické body, ale také finance. Přispět na jeho kampaň lze i zasláním některé z kryptoměn.

Tímto způsobem už kampaň amerického exprezidenta odsouzeného za falšování účetnictví vybrala přes čtyři miliony dolarů, uvedl web CNBC. O tom, že kryptoměnový byznys do značné míry bere Trumpa „za svého“, svědčí ale i podpora, jakou mu vyjádřili někteří důležití hráči v oboru.

Donalda Trumpa by za prezidenta USA rádi měli například venture kapitáloví investoři Marc Andreessen a Ben Horowitz nebo Jesse Powell, zakladatel jedné z největších kryptoburz na světě Kraken. V minulosti přitom Trump vystupoval vůči bitcoinu a spol. kriticky. „Nejsem fanda bitcoinu ani jiných kryptoměn. Nelze je považovat za peníze, jejich hodnota je vysoce kolísavá a stojí na vodě,“ tweetoval v roce 2019.