Kryptoměny zvané stablecoin chtějí regulovat státy EU | E15.cz

Německo, Francie, Itálie, Španělsko a Nizozemsko podpořily plán Evropské komise na regulaci kryptoměn vázaných na určitá aktiva, jako jsou tzv. stablecoiny. Těmto měnám by nemělo být povoleno působit v Evropské unii, dokud nebudou vyřešené všechny právní, regulační a kontrolní otázky související s fungováním těchto měn. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na návrh společného prohlášení těchto zemí, do kterého měla možnost nahlédnout.

Stablecoin je formou kryptoměny, která je vytvořena tak, aby minimalizovala nestabilitu ceny. Je proto vázána na určitá aktiva, jako jsou peníze, zlato nebo kovy. Patří mezi ně plánovaná měna libra sociální sítě Facebook.

Stablecoiny se dostaly do centra zájmu politiků a bankéřů loni právě díky měně libra. Centrální banky a finanční regulační orgány se obávají, že libra, která původně měla být krytá širokou škálou měn a vládního dluhu, by mohla destabilizovat měnovou politiku, usnadnit praní špinavých peněz a narušit soukromí uživatelů. Některé země již pohrozily zablokováním měny a projekt byl již zpožděn a upraven.

Země v prohlášení uvedly, že regulační rámec EU pro stablecoiny by měl ochránit měnovou suverenitu regionu a vyřešit rizika pro měnovou politiku, a také ochránit spotřebitele. Všechny stablecoiny by měly být kryté schválenou měnou v poměru jedna ku jedné, rezervní aktiva by měla být denominována eurem nebo dalšími měnami členských států EU a uložena v institucích schválených EU.

Všechny subjekty fungující v rámci systému stablecoinů by také podle prohlášení měly být registrovány v EU. To by mohlo mít vliv na libru, protože organizace Libra Association, která má vydávat a spravovat měnu, sídlí v Ženevě.