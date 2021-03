Expert: Bitcoin může v létě stát i 100 tisíc dolarů. Po pádu z maxim se může vzpamatovávat roky | E15.cz

Růstová fáze, v které je nyní bitcoin, se ještě může udržet a cena této nejznámější kryptoměny by se mohla zvýšit o dalších 400 procent. Dostala by se tak zhruba na 300 tísíc dolarů (6,5 milionu korun). Myslí si to spoluzakladatel a bývalý šéf kryptoměnové burzy BTCC Bobby Lee, který ale vychází čistě z grafů technické analýzy. Pokud by se jeho předpoklad naplnil, existuje riziko, že bitcoin z maxima prudce klesne a vzpamatovat se nemusí i několik let.