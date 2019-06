Facebook sbírá podporu pro vlastní kryptoměnu | E15.cz

Podle odborníka na kryptoměny Gerricka Hilemana bude spuštění GlobalCoinu jednou z nejdůležitějších událostí v historii digitálních měn.

Hlavní myšlenkou digitální měny, kterou chce Facebook příští týden představit a do oběhu poslat příští rok, je vytvoření bezpečného a dostupného způsobu plateb bez ohledu na to, zda jsou uživatelé majiteli kreditní karty. To by podle expertů pomohlo hlavně maloobchodníkům, kteří by se o zisky nemuseli dělit s poskytovateli kreditních karet.

Spuštění nové kryptoměny oznámila firma loni v prosinci. Uvedla, že situaci okolo digitálních měn sleduje od konce roku 2017 a očekává, že GlobalCoin bude stabilní měna, která bude fungovat v rámci infrastruktury pro zasílání zpráv, kterou má společnost k dispozici.

GlobalCoin není první zkušenost sociální sítě s digitálními měnami. V minulosti už představila měnu Facebook Credits. Ta umožňovala uživatelům nákupy v aplikacích a hrách v rámci sociální sítě. Kvůli neúspěchu a nedostatečnému ohlasu ale Facebook nakonec projekt ukončil.