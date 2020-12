Bitcoin láká velké firmy, akcie MicroStrategy ale klesly | E15.cz

Listopad ale měla MicroStrategy podobně úspěšný jako bitcoin, který nedávno překonal cenový rekord. Hodnota firmy zalistované na technologické burze Nasdaq poskočila téměř dvojnásobně.

Není se ostatně čemu divit, v létě se Saylor rozhodl směnit 425 milionů dolarů z finančních rezerv firmy právě za digitální měnu. Údajně tím chce chránit jmění společnosti před hrozbou inflace v době mimořádně nízkých úrokových sazeb.

Úspěch bitcoinu je tak částečně spojen s fungováním MicroStrategy. Dokládá to mimo jiné pohled na podobné křivky, které vykreslily grafy s kurzem bitcoinu a hodnotou akcií MicroStrategy. Ty ze svého listopadového vrcholu začaly podobně jako cena digitální měny pozvolna padat.

Korekce hodnoty digitální měny však nepředstavuje jediné vysvětlení toho, kam se ubírají akcie MicroStrategy. Podle finančních trhů má velká sázka na kryptoměnu své limity. Když tento týden Saylor oznámil, že jeho firma vydává dluhopisy kvůli dalšímu nákupu bitcoinu za 400 milionů dolarů, akcie MicroStrategy reagovaly poklesem o pět procent.

Vývoj akcií MicroStrategy

Citigroup současně zhoršila výhled firmy a doporučila se jejích podílů zbavit. Ve svém hodnocení argumentuje právě příliš agresivním přístupem k pořizování kryptoměny. Podle Citi se navíc Saylor do své role popularizátora bitcoinu vžil natolik, až by se zdálo, že kvůli tomu snadno zapomíná na hlavní pracovní náplň.

Investorům jistě nepřidalo optimismu, ani když banka Wells Fargo před několika dny označila bitcoin za spekulativní investici. To je v kontrastu s tím, jak kryptoměnu vnímá Saylor, tedy jako svého druhu bezpečný přístav pro uložení jmění.

Nevypadá to ale, že by reakce Citi a Wells Argo měla úplně odradit institucionální investory do bitcoinu. List Wall Street Journal přinesl včera zprávu, že si americká pojišťovna MassMutual pořídila bitcoiny v hodnotě sto milionů dolarů. Podle fanoušků kryptoměny to rozhodně nemusí být poslední velký hráč, který se rozhodl na „deflační“ virtuální minci vsadit.