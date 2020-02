Bitcoin dál bojuje o reputaci, jeho propad zaujal i Lukačoviče | E15.cz

Kurz kryptoměny napodobuje potápějící se akcie, i když by měl bitcoin podle svých zastánců investičně fungovat spíše jako zlato. I proto si dění na trzích virtuálních měn tento týden vysloužilo pozornost i těch, co se o ně dle vlastních slov jindy nezajímají.

Světové akcie zintenzivnily kvůli obavám z koronaviru svůj propad. Zatímco ale například americký index Dow Jones uzavřel čtvrteční obchodování 4,4procentní ztrátou, bitcoin se ve čtvrtek dočasně stabilizoval kolem hladiny 8800 dolarů. Šlo tak o jeden z mála momentů, kdy se bitcoin jevil v aktuálním turbulentním období stabilněji než finanční trhy.

Během pátečního poledne ale už zase začal bitcoin odepisovat zhruba dvě procenta. To je sice méně než v případě světových akcií, takové turbulence však výrazně narušují vnímání kryptoměny coby digitálního zlata – byť si tento status podle některých expertů nikdy nezasloužila.

Do veřejné debaty na téma bitcoinu coby bezpečného přístavu se navíc tento týden zapojily osobnosti, které obvykle nechávají svět kryptoměn bez komentáře.

Ivo Lukačovič, zakladatel Seznamu, ve svém tweetu napsal, že právě nynější panika kolem koronaviru ukáže, zda bitcoin svůj investiční potenciál naplní. „Zastánci bitcoinu tvrdí, že jeho množství je konečné a omezené, a tudíž má potenciál se stát stejně bezpečným útočištěm jako například zlato. Logiku to dává, ale o tom, zda se tak stane, rozhoduje trh,“ uvedl Lukačovič s tím, že on sám nevlastní ani jeden bitcoin a na situaci nic měnit nehodlá. „Nerozumím tomu a čemu nerozumím, do toho se nepouštím,“ vysvětlil miliardář.

Vývoj ceny bitcoinu za poslední měsíc:

Podobné úvahy komplikuje skutečnost, že v posledních dnech začalo ztrácet na hodnotě i zlato. Začátkem týdne se přitom dostalo na sedmiletá maxima. Představu investičního útočiště tak momentálně splňují de facto jen státní dluhopisy.

I přes aktuální ale stále bitcoin zůstává investicí, která letos nabídla výrazné zhodnocení. V porovnání se začátkem roku, který byl rovněž ve znamení nejistoty po americkém atentátu na iránského generála Sulejmáního, je hodnota virtuálních mincí stále o necelých dvacet procent vyšší.

