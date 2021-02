Ether překonává rekordy. Kam až vzroste cena kryptoměny? | E15.cz

Jeden ether za 1700 dolarů. Tak drahý jako v tomto týdnu ještě nikdy nebyl. Kryptoměna v mezitýdenním srovnání posílila o osmnáct procent, zatímco dominantní bitcoin o procenta dvě. Naplňují se tak slova, která v rubrice Krypto-graf týdne zazněla například od analytika serveru Cointelegraph Michaela van de Poppa, že po rekordním růstu bitcoinu čekají slušné zisky i držitele ostatních virtuálních měn.

V případě etheru byla situace o to výraznější, že se dlouho držel sotva na polovině historicky nejvyšší ceny i v době, kdy bitcoin šplhal k novým rekordům. I nyní lze ale na sociálních sítích najít názory, že ether stále zůstává podhodnocen.

Pokud by se cena etheru vyjádřila poměrem k hodnotě bitcoinu, jeví se výrazně pod svými možnostmi. V roce 2017 šlo za jeden ether získat 0,15 bitcoinu. Pokud by stejný poměr platil nyní, stála by druhá nejrozšířenější kryptoměna přes 5500 dolarů.

V době mimořádných monetárních stimulů kvůli boji s pandemií však může etheru uškodit, že se jej na rozdíl od bitcoinu nikdo ani příliš nesnaží označovat za digitální obdobu zlata vhodnou do doby zvýšené hrozby inflace.

Na druhé straně má ether těžit ze své v porovnání s bitcoinem novější technologie, která postupně prochází dalším vylepšením s cílem zvýšit počet transakcí za sekundu. Upgrade označovaný ETH 2.0 má navíc majitelům kryptoměny zajistit nárok na rentu – pokud by se prostřednictvím speciálního softwaru podíleli na ověřování transakcí.

Nikdo ale nemůže mít záruku, že se změny podaří zdárně dokončit – respektive zda se tak stane v dohledné době pár let.

Aktuální vlna zájmu o ether nicméně podle agentury Reuters souvisí tím, že se na chicagské obchodní burze příští týden začnou obchodovat cenné papíry typu futures, jež slouží ke spekulacím na budoucí vývoj ceny kryptoměny.

Ether má po bitcoinu největší podíl na kryptoměnovém trhu. Aktuálně činí zhruba šestnáct procent, zatímco podíl bitcoinu je na šedesáti procentech. Zájem o kryptoměny roste také u velkých institucionálních investorů. Celková hodnota trhu s kryptoměnami počátkem ledna poprvé překročila hranici jednoho bilionu dolarů, asi 21,5 bilionu korun.