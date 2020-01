Bitcoin nebo alespoň jeho část vlastní desítky milionů lidí | E15.cz

Bitcoin pomalu vstupuje do puberty. Počet jeho držitelů během více než jedenácti let násobně vzrostl – podobně jako hodnota virtuální měny. Kvůli poloanonymní povaze kryptoměny ale zůstává celkový počet jejích držitelů jen obtížně vyčíslitelný. Přesto se o to pokusil analytik poradenské společnosti Outlier Ventures.