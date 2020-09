Bitcoin spadl až na 10 tisíc dolarů, DeFi bublina mírně splaskla | E15.cz

Kryptospekulanti prožívají po delší době dramatický týden. Celková hodnota trhu s digitálními mincemi se během pátku propadla až o 20 miliard dolarů ve srovnání s hodnotou před týdnem. Bitcoin spadl nejníže za poslední měsíc a množství peněz zapojených do trendu takzvaných decentralizovaných financí (DeFi) poprvé za čtvrt roku významně kleslo.

Ještě v úterý se bitcoin obchodoval za 12 tisíc dolarů, avšak v pátek nad ránem jeho cenovka klesla až na 10 100 dolarů. Podobně výrazný propad potkal i ether – ze 485 dolarů sestoupil během pár dní až na 375 dolarů. V průběhu pátku se kurzy digitálních mincí mírně zotavily.

Oborové portály zmiňují několik faktorů, které bitcoin a spol. stáhly dolů. Prudce posílil kurz dolaru a navíc se kryptoměny svezly s americkými akciemi, které včera uzavřely obchodování nejhlubším propadem za několik měsíců. Hodnota bitcoinu nadále kopíruje rytmus tradičních finančních trhů více, než by si zastánci digitálních měn a propagátoři teze o „digitálním zlatu“ přáli. Pokud si navíc americká měna upevní pozici bezpečného přístavu, vnímání bitcoinu a zlata coby jeho alternativy to může poškodit.

Vývoj kurzu bitcoinu:

Další událostí, která stlačuje kurz digitálních měn, je zvýšená nabídka mincí ze strany jejich těžařů. Snaha zbavit se bitcoinů značí, že část minerů už dohání dopady květnového půlení bitcoinu, které jim snížilo odměny na polovinu.

Náhlý pokles kryptotrhu je nicméně patrný i v rámci trendu DeFi, který se během posledních měsíců přetavil z kryptoměnové avantgardy do regulérní finanční bubliny. Množství kapitálu, které se do jejího nafukování zapojilo, ale poprvé výrazněji kleslo, a to o téměř miliardu na 8,8 miliardy dolarů. Vývoj množství kapitálu, který spekulanti poskytli úvěrovým protokolům a dalším DeFi projektůmAutor: DeFi Pulse

„Konec této bubliny, stejně jako té předešlé, bude završen 99procentním propadem ceny těchto měn a setrváním dvou až tří, které budou skutečně mít nějaké, byť minimální, využití,” uvedl již dříve pro E15 portfolio manažer Consequ Jiří Procházka.

Projekty na vydělávání na úrocích z půjčování digitálních mincí fungují pod stále bizarnějšími jmény (Yam, Pizza či Hotdog) a lákají spekulanty na stále rychlejší výdělky. Ti ale podle popularizátorů virtuálních měn musejí počítat s tím, že investice do DeFi představuje ještě mnohem rizikovější podnik, než jsou sázky na „klasické“ kryptoměny.

Z hlediska historického a dlouhodobého vývoje ceny bitcoinu ovšem nejsou podobné korekce výjimkou a objevovaly se i v předchozích býčích (růstových) cyklech.

„Nejhorší je teď možná za námi,“ míní podle serveru CoinDesk analytik Edward Morra. Dodal ale, že cenové zotavení bitcoinu by zřejmě zabralo ještě několik dní.