Bitcoin a další kryptoměny klesly, nepomohlo ani oznámení Fedu | E15.cz

Růst ceny virtuálních mincí se v tomto týdnu zastavil. Celková hodnota trhu s kryptoměnami se za sedm dní propadla o zhruba 10 miliard dolarů na 360 miliard dolarů. Vyplývá to z údajů portálu CoinMarketCap. K poklesu došlo i přes to, že americká centrální banka včera ohlásila mírnější přístup k hrozbě inflace. Právě politika centrálních bank by přitom podle analytiků, například Mikea McGlonea z agentury Bloomberg, měla z dlouhodobého hlediska vést ke zhodnocení kryptoměn.