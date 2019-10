Bitcoin se teď určitě vyplatí koupit, předpovídá Bloomberg | E15.cz

Nejrozšířenější virtuální měna se oklepává z nedávného náhlého propadu až pod hladinu osm tisíc dolarů. Tento týden má za sebou výrazný nárůst až k 8700 dolarům, přestože v době vydání článku cena kryptoměny mírně ztrácela. I tak se do značné míry naplňuje scénář, který minulý týden nastínila agentura Bloomberg.

Poprvé od prosince loňského roku začal index GTI Global Strength signalizovat, že je dobrý čas na nákup bitcoinu. Jde o ukazatel, který má na základě vývoje denních cen konkrétního aktiva dokázat signalizovat změnu nálady na trhu. V ideálním případě by měl navést k investici v momentě, kdy je některé aktivum těsně po masivním krátkodobém výprodeji a vstupuje do období cenové konsolidace. O tom, jak byly takové předpovědi dosud přesné, vypovídá mimo jiné křivka níže: GTIAutor: Bloomberg

Zatímco fialová tečka měla na základě vývoje indexu signalizovat vhodný čas k prodeji bitcoinu, tyrkysová značí opak. „Bitcoin by se mohl v rámci cenového vzepjetí, které započalo v tomto týdnu, dostat až mírně přes hranici devíti tisíc dolarů za digitální minci,“ popsal pro Bloomberg svou predikci na nejbližší dny Josh Lim ze společnosti Galaxy Digital zaměřené na obchodování s kryptoměnami.

I v případě nárůstu nad devět tisíc dolarů by však bitcoin stále znatelně zaostával za letošním maximem – v létě jeho kurz vyskočil až na 13 tisíc dolarů za virtuální minci. „Prvotní euforie z toho, že letos skončilo období setrvalého poklesu ceny kryptoměn, už ale odezněla,“ vysvětluje analytik Bloombergu Mike McGlone.

„Bitcoin by se teď měl dostat do delšího období konsolidace, ovšem s pozitivním výhledem. A to z podobných důvodů, které vedou investory k sázce na zlato,“ dopsal McGlone.

Část analytiků upozorňuje, že v době všeobecné nejistoty na světových finančních trzích v době obchodní války může bitcoin do určité míry plnit úlohu bezpečného úložiště jmění. Přispívá k tomu skutečnost, že se jeho cena chová odlišně od existujících aktiv, a představuje tak investiční alternativu. Decentralizovaná povaha bitcoinu navíc pomáhá odolávat tlaku regulátorů a geopolitického dění.

Jiní odborníci ovšem zmiňují vysokou volatilitu hodnoty digitálních měn jako důvod, proč podle nich spíše než bezpečný uchovatel hodnoty představují lístek do loterie.