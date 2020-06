Bitcoin teď projde mohutnými výkyvy ceny, tvrdí část analytiků | E15.cz

Buď prudký vzestup nad deset tisíc dolarů, nebo pád z útesu. Takové prognóze kurzu bitcoinu ve svém tweetu přitakal analytik newyorské společnosti The Block Larry Čermák. Důvodem je, že nyní vyprší měsíční opce, tedy předkupní právo na kryptoměnu za dopředu stanovenou cenu, v celkové hodnotě miliardy dolarů. A to, jakým způsobem a v jak velkém objemu nastaví spekulanti svá předkupní práva do dalších měsíců, může pomoci stanovit ceně bitcoinu trend. Událost tak podle této charakteristiky „jen“ ukáže aktuální rozpoložení a očekávání kryptospekulantů.

Byť představuje miliarda dolarů nemalé prostředky, mezidenní objem obchodů s bitcoiny na kryptoměnových burzách je podle portálu CoinMarketCap ještě sedmnáctkrát vyšší. Počet opcí podle data jejich expirace. Hodnota těch končících v červnu dosahuje miliardy dolarů.Autor: CoinDesk

Bitcoin se poslední měsíc pohybuje v cenovém rozpětí 9 až 10 tisíc dolarů. Podle portálu Coindesk je bitcoin nejméně volatilní od poloviny října. Spekulanti marně čekají na výraznější pohyb, který by jim napověděl, kam se hodnota virtuální měny bude ubírat v následujících týdnech.

Méně dramatický pohled na situaci ale zastává podle portálu Decrypt Nicholas Pelecanos z venture kapitálového fondu NEM. „Opce jsou nastaveny v takovém cenovém rozptylu, že se málokomu vyplatí je uplatnit. Neočekávám tedy, že by jejich expirace nějakým výrazným způsobem zahýbala cenou,“ vysvětlil Pelecanos.

Komoditní expert agentury Bloomberg Mike McGlone se ale domnívá, že takový neutrální scénář by bitcoinu neuškodil. Naopak. „V menších cenových výkyvech bitcoinu se odráží jeho dozrávání do podoby digitální verze zlata,“ tvrdí McGlone.

Právě drahý kov patří spolu s bitcoinem k investicím, které od začátku roku vynesly investorlům nejvíce. Cena zlata vzrostla o zhruba 17 procent, v případě bitcoinu jde o zhodnocení kolem 30 procent.

Naopak akciové indexy v porovnání s lednovými hodnotami ztratily. Kurz bitcoinu však poslední týdny výkyvy předních amerických indexů jako S&P 500, Nasdaq a Dow Jones poměrně těsně následuje, což podle kritiků kryptoměny znevěrohodňuje její přirovnání k digitálnímu zlatu.