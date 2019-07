Kryptoměna Facebooku znervózňuje i šéfa americké centrální banky | E15.cz

Powell podobně jako řada dalších představitelů státních institucí zastává k projektu obezřetný až kritický postoj. „Libra vzbuzuje vážné obavy ohledně soukromí, praní špinavých peněz, ochrany spotřebitele a finanční stability,“ uvedl podle CNBC Powell.

Dodal, že Facebook nemůže s projektem své digitální měny výrazně pokročit, dokud neposkytne uspokojivé odpovědi regulátorům. Ti by však prý měli volit opatrný a pozvolný přístup, nikoliv se hnát za co nejrychlejším přijetím konkrétních opatření.

Facebook opakuje, že je připraven ke spolupráci. Vedoucí projektu Libra David Marcus uvedl, že firma potřebuje ke zdárnému spuštění kryptoměny součinnost vlád, regulátorů a centrálních bank.

I z toho důvodu se manažeři Facebooku ještě před představením Libry setkali se zástupci Fedu. Powell nyní upřesnil, že vytvořil i speciální pracovní skupinu, která se má iniciativou provozovatele největší světové sociální sítě zabývat. „Zároveň spolupracujeme s našimi kolegy z ostatních úřadů a s centrálními bankéři z celého světa,“ dodal Powell.

Explicitně se tak připojil k dalším politikům, kteří signalizovali obavy z důsledků nové měny v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti.

Znepokojení již dříve vyjádřili také američtí zákonodárci. „Facebook je již nyní příliš velký a příliš silný a tuto sílu uplatnil k využití údajů uživatelů bez ochrany jejich soukromí. Nemůžeme mu dovolit provozovat novou kryptoměnu bez dohledu,“ uvedl například senátor Sherrod Brown.

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire prohlásil, že Facebook musí zajistit, aby nová měna nepoškozovala spotřebitele a nebyla používána k nezákonným aktivitám. „Tento nástroj umožní Facebooku shromáždit miliony a miliony údajů, což posiluje mé přesvědčení, že je zapotřebí velké digitální firmy regulovat,“ uvedl Le Maire v rozhovoru s rozhlasovou stanicí Europe-1. Německý zástupce v Evropském parlamentu Markus Ferber v souvislosti s plány Facebooku vyzval k větší regulaci digitálních měn. „Byl by to dobrý důvod, proč by Evropská komise měla začít pracovat na řádném regulačním rámci, který by upravoval pravidla virtuálních měn,“ uvedl.

Facebook je největší internetová sociální síť na světě. Přístup podniku k ochraně soukromí se loni dostal do centra pozornosti po zprávě, že analytická společnost Cambridge Analytica neoprávněně získala informace o desítkách milionů uživatelů jeho sítě a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa.