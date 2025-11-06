Kryptoměny v Česku: Objem obchodů v říjnu vyskočil o 40 procent na 1,4 miliardy korun
Objem obchodů s kryptoměnami v tuzemských směnárnách v říjnu proti předchozímu měsíci vzrostl o 40 procent na 1,4 miliardy korun. Od začátku roku investoři v Česku nakoupili nebo prodali kryptoměny za 13,1 miliardy korun. Vyplývá to z informací obchodníků.
V posledních šesti měsících se měsíční objemy obchodů pohybují v rozmezí od jedné miliardy do zhruba 1,5 miliardy, přičemž meziměsíční výkyvy dosahují až 400 milionů korun.
Celkový obrat jedné z největších směnáren Anycoin v říjnu dosáhl 572,7 milionu korun, z čehož 364,1 milionu korun připadá na nákupy a zbytek na prodeje kryptoměn. „Celkový objem zobchodovaných kryptoměn na českých směnárnách za říjen 2025 byl přibližně 1,4 miliardy korun. Pokud bychom započítali i obrat českých subjektů na světových burzách, může se jednat i o dvojnásobek, tedy 2,8 miliardy korun,“ uvedl ředitel Anycoinu Marek Kyrsch.
Další obchodník Bit.plus podle ředitele Martina Stránského zaznamenal pokles objemu obchodů zhruba o desetinu, meziročně pak šlo o nárůst o 13,6 procenta. „Obrat se nám podařilo udržet nad dvanáctiměsíčním i šestiměsíčním průměrem, zisk ale nikoli. V následujících dvou měsících očekávám pokles trhů o pět až sedm procent, přičemž kryptoměny by měly tento trend následovat. Odhaduji, že cena bitcoinu se bude pohybovat v rozmezí 106.000 až 115 tisíc dolarů,“ dodal. „Na konci roku očekávám mírnou korekci trhu kryptoměn okolo pěti procent. Tento vývoj odráží kombinaci očekávání měnové politiky a krátkodobé volatility,“ dodal Rostislav Plachý z Golden Gate Digital.
Říjen podle ředitele Coingarage Oty Jandy ukázal, že kryptoměny zažívají jak fázi výrazného růstu, tak prudkého otáčení sentimentu. „Klíčovými hybateli zůstávají regulace, institucionální zájem a makroekonomické podmínky. I když vstup kapitálu byl na začátku měsíce rekordní, trh nezůstal imunní vůči geopolitickým událostem, jako bylo například napětí mezi USA a Čínou,“ podotkl.
Říjen byl v posledních šesti letech podle Tomáše Kalabise z Wood & Company Blockchain+ unikátním měsícem, protože za jeho trvání bitcoin pokaždé dosáhl kladného zhodnocení. Tento rok je však specifický v mnoha ohledech a během října bitcoin ztratil 3,7 procenta v dolarovém vyjádření. Trh kryptoaktiv celkem odepsal 7,4 procenta. Bitcoin se na konci měsíce obchodoval okolo 109 500 dolarů, na začátku listopadu se krátce dostal i pod 100 tisíc dolarů.
„Je očividné, že pokles trhu odstartovalo prohlášení prezidenta Trumpa z 10. října o uvalení nových cel na čínské zboží. Následkem toho došlo k likvidaci pákových derivátových pozic v hodnotě 20 miliard dolarů a trh ztratil téměř deset procent své hodnoty během jediného dne,“ dodal Kalabis.