Bitcoin a daně: Kryptoměny mohou generovat zdanitelný zisk | E15.cz

Kryptoměny nejsou zcela novým fenoménem, bitcoin funguje už od roku 2009. Do obecnějšího povědomí vzešel hlavně během roku 2017, kdy jeho cena vylétla k dosavadním maximům kolem 20 tisíc dolarů za virtuální minci.

Ohledně zdaňování zisků z obchodování s kryptoměnami či z jejich těžby však má pořád řada investorů nejasnosti - a to zejména kvůli chybějícím právním úpravám.

Bitcoin a daně v České republice

Zdanění kryptoměn není stále upraveno specifickými zákony, a je proto nutné aplikovat obecná pravidla a dostupné výklady, upozorňuje manažerka z daňového oddělení KPMG Iva Krákorová. Nelze tedy podle ní uplatnit osvobození od zdanění jako v případě příjmů z prodeje hmotných movitých věcí nebo prodeje cenných papírů.

"V současné době existuje výklad Generálního finančního ředitelství z loňského roku. Finanční správa v něm vychází z již existujícího rozboru ČNB ohledně bitcoinů, dle kterého se nejedná o peněžní prostředky, ani elektronické peníze a ani investiční nástroj. Finanční správa ve svém výkladu tak stanoví, že je třeba kryptoměny považovat za věc nehmotnou movitou a zdaňovat příjem z jejich prodeje (nikoliv držby) jako příjem z prodeje věci podle zákona o daních z příjmů," uvedl Lukáš Heřtus z Generální finanční ředitelství.

Obdobně se podle něj postupuje i při zdanění příjmů plynoucích ze směny kryptoměn za jinou kryptoměnu, zboží nebo službu. Spekulanti, kteří s bitcoiny a jinými virtuálními měnami obchodují a směňují je za standardní peníze, by měli odvést 15 procent ze zisku, tedy z rozdílu pořizovací a prodejní hodnoty.

Kryptoměny a výpočet daně ze zisku

Ke stanovení nákupní a prodejní ceny bitcoinu či jiných kryptoměn lze dojít rozdílnými způsoby. Jednou metodou je využití takzvaného váženého průměru z nákupní ceny prodaných kryptoměn.

Další pak představuje takzvané FIFO (first in - first out), tedy postup, kdy poplatník začíná s prodejem těch bitcoinů, které nakoupil v minulosti nejdříve. Vzhledem k prudkým výkyvům kurzů kryptoměn může jít o značné rozdíly.

Podrobněji se právními a daňovými aspekty kryptoměn zabývala ve své předášce v Paralelní Polis Hana Trnková Kocourková. Další informace a konkrétní příklady najdete ve videu:

Bitcoin v podnikání

„V případě podnikání by bylo možné nahlížet na příjem taktéž jako na příjem dle paragrafu sedm a bylo by nutné aplikovat obecná pravidla zdanění a bylo by možné uplatnit náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmu,“ uvedl daňový poradce Robert Bezecný ze společnosti Deloitte.

Zdanění kryptoměn ve světě

Názory na danění a regulaci bitcoinů se liší i napříč světovými velmocemi. Americký daňový úřad pohlíží na virtuální měny jako na majetek, přičemž federální vláda na ně uplatní pravidla, která používá pro směnu zboží či služeb bez použití peněz.

Čína chce zase bitcoin oslabit vyvinutím vlastní kryptoměny, oficiálně ale čínská centrální banka hovoří o boji proti praní špinavých peněz a krácení daní. Jiný přístup volí Portugalsko. Spekulanti podle tamních úřadů daň z kryptoměnových příjmů odvádět nemusí.