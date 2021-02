Bitcoin je velmi spekulativní, zregulovala bych jej, míní Yellenová | E15.cz

Investoři lačnící po rychlém výdělku by měli být velmi ostražití. Rekordní burzovní maxima by pro ně v době nízké úrokové míry a obřích pandemických ztrát měly být jasným výstražným světlem. Upozorňuje na to čerstvě dosazená americká ministryně financí Janet Yellenová, bývalá šéfka americké centrální banky Fed.