Bitcoin je nejvýnosnější investice desetiletí | E15.cz

S přelomem let 2019 a 2020 řada analytiků zpětně hodnotí, jaké byly nejvýnosnější investice za minulou dekádu. Podle studie Bank of America je vítěz jasný. Desetiletku co do výnosů ovládla kryptoměna bitcoin.

Kdo si před deseti lety koupil virtuální mince za zhruba dvacet korun, mohl by nyní mít jmění v hodnotě kolem dvou milionů. I přes to, že aktuální cena bitcoinu výrazně zaostává za historickými maximy z roku 2017. Není ani poloviční, poznamenal server CNN. Připomněl ale, že hodnota kryptoměn je prudce kolísavá, a tudíž by měli spekulanti zachovávat při nákupu virtuálních mincí obezřetnost.

Že ještě před pár lety nikdo nemohl tušit, jaké zhodnocení před sebou bitcoin má, dokládá příběh Laszla Hanyecze, který v roce 2010 uskutečnil zřejmě jednu z prvních bitcoinových transakcí u obchodníka. Za 10 tisíc bitcoinů si tehdy objednal v místním Papa John‘s pizza shopu pizzu. Italská pochoutka v hodnotě 25 dolarů jej v dnešních cenách vyšla celkem na 1,6 miliardy.

Pohádkové jmění ale dokázala investorům vynést i tradičnější aktiva: akcie. Kdo před deseti lety vsadil na Netflix, také on by počítal výnosy v tisícovkách procent. Zatímco ale „vsazená“ dvacetikoruna by v případě bitcoinu vedla k milionům, u Netflixu ke zhruba osmi stovkám korun. To nicméně představuje vůbec nejvýkonnější akcii minulé dekády, poznamenala CNBC.

Podobně výhodná byla v minulých deseti letech také investice do společnosti Novanta, která dodává pokročilé technologie průmyslovým a zdravotnickým firmám, uvádí server Capital.com. Pomyslnou dvacetikorunu by akcie Novanty zhodnotily na něco málo přes sedm stovek.

Ve všeobecném povědomí je ale na rozdíl od Novanty zasazen mnohem lépe Facebook. Také ten by investorům rovněž dokázal vydělat slušné jmění, od uvedení na burzu jeho akcie posílily o 450 procent. Kdo se při úpisu jeho podílů v roce 2012 nebál a nakoupil akcie za sto tisíc korun, nyní by měl přes půl milionu.

Ani konzervativnější sázka na celý index technologických akcií Nasdaq nebyla špatnou volbou. Během dekády se jeho hodnota zvýšila o téměř 400 procent. Byl to právě razantně postupující technologický pokrok, který od začátku roku 2010 značně proměnil jak fungování společnosti, tak svět financí a zavedené představy o možných investičních výnosech.