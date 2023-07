Nový letní krypto hit: „Degeni“ sází miliony na závody křečků | e15.cz

V rámci kryptosvěta existují různé typy lidí. Působí v něm „obyčejní“ investoři, kteří si pořídili od všeho něco, drží vše někde na burze a moc to vše nesledují. Jsou v něm i zavilí bitcoineři, kteří nedůvěřují státu a daně jsou pro ně krádež, nebo sluníčkářští etheristé, kteří by chtěli změnit svět k lepšímu. A bylo by škoda zapomenout na takzvané degeny.

Přesná definice takového tvora sice neexistuje, někdy se ale dají popsat jako gambleři, kteří zkoušejí štěstí na každé hlouposti, o které vědí, že to je nesmysl, ale doufají, že její cena vyletí a oni včas prodají. Možná lepší popis by ale byl, že správný degen má rád adrenalin. Spoustu adrenalinu. Prostě si dát „all-in“ několikrát během dne.

Co má ale takový adrenalinu chtivý degen dělat uprostřed léta, když už je mánie okolo memecoinů jako žabák PEPE v útlumu a trhy jsou tak trošku nuda? Tak je přece třeba si něco vytvořit. Kryptodegeni se proto vrhli na nový sport: závody křečků.

Probíhá to celkem jednoduše. Zájemce navštíví stránku hamsters.gg, kde uvidí odpočet do dalšího závodu. Těch bývá až šestnáct za den. Poté si vsadí – a doufá.

Video se připravuje ... Závody křečků • VIDEO e15

Vše sestává ze čtyř plastových krabic, každá s jedním křečkem, kterého sleduje webkamera. Těsně před startem začne odpočet a po něm se otevřou dvířka na dráhu, kam by a hlodavci měli vyběhnout. Ten, který překoná trasu dlouhou pár desítek centimetrů jako první, vyhrává.

Většinou to tedy dopadne tak, že – minimálně podle tří závodů, které autor textu zhlédl – vyběhnou maximálně dva a zbylí dál očichávají stěny své krabice. No a z těch dvou borců na dráze se jeden sekne/otočí někde v půli, takže „doběhne“ jen jeden.

O to ale nejde. Jde přece o to, že lze na všechny možné výsledky sázet. Pokud má člověk zkušenosti s kryptem, je to vlastně strašně jednoduché. Stačí mít pár dolarů na BNB Chainu (dříve Binance Smart Chainu), připojit svoji MetaMask či jinou peněženku a vsadit si od dvou do pár stovek dolarů.

V průměru se prý prosází přes pět tisíc dolarů na závod a toto číslo stále roste, celková suma se tak blíží dvěma milionům dolarů denně. Trend je to starý jen pár dní, a pokud se tak pojede po běžné trajektorii podobných memeprojektů, dá se čekat, že suma vystřelí na pár dnů/týdnů do nebes. Za měsíc už ale křečci nejspíš nikoho zajímat nebudou.

Dnes ale stále vzbuzují hodně vášní. Komunita se například naštvala na křečka CK, který 328krát prohrál a jen osmkrát vyhrál. Objevily se dokonce výzvy utratit ho.

put him down man pic.twitter.com/ku9cChCz3g — PZ (@badquant1) July 20, 2023

Jiní uživatelé si stěžovali, že je to celé podvod, že křečků je mnohem méně, než vývojáři avizují, a že se stále točí čtyři stejní. A že prý některé závody jsou jen záznamy těch předešlých. To autoři popřeli a slíbili, že skočí do zverimexu pro další závodníky.

Nebyl by to Divoký západ krypta, kdyby se závody křečků nevznikl i nový token. Platforma si bere ze sázek pět procent a čtyři pětiny z toho jdou právě držitelům tokenu. Ten se jmenuje HAMS a od čtvrtka, kdy byl vydán, si prošel správným memerodeem. Nejdříve ve čtvrtek vyskočil na desetinásobek z 29 centů na téměř tři dolary. Následně spadl pod dolar, v neděli stál opět více než tři dolary a v pondělí kolem poledne byl na 61 centech. Je to jízda.

A na závěr si dovolíme přidat doporučení autora: Podobné tokeny jsou extrémně rizikové a nikdy do nich nedávejte peníze. Nechte je radši těm degenům. Některé (dogecoin, shiba-inu) se uchytily, 99 procent z nich ale vydělalo jen pár lidem a drtivá většina na nich prodělala kalhoty.

U křečků se ještě ukáže, jestli se projekt udrží, nebo bude mít jepičí život jako ostatní obdobné šílenosti v kryptu. Jako na všem v tomto oboru se na tom nicméně snaží vydělat řada okopírovaných projektů. Na CoinGecko.com už vznikl speciální seznam s tokeny projektů závodů zvířátek. Stále přibývají nové a nové, asi podle toho, kdo má co doma. Zatím lze vedle křečků sázet například na králíky, šneky či krysy.