„Polis už není tím, čím byla před deseti lety, stejně tak krypto a celá společnost, ve které se pohybujeme. Už to není nástroj pro nějakou finanční vzpouru, ale je to hračka pro bohaté,“ řekl pro Wired.cz o konci dosavadní podoby Paralelní Polis její spoluzakladatel Roman Týc. „Je to mainstream, z undergroundu v něm nezbylo prakticky nic,“ dodal spoluzakladatel umělecké skupiny Ztohoven.

Podle vyjádření Týce zůstane v černé budově v Dělnické ulici nadále fungovat jen coworkingové centrum, kde si neziskový spolek nechá jen podcastové studio. Nová etapa fungování Polis začne po skončení kryptokonference Hacker Congress, která proběhne o víkendu a v minulosti zlákala k účasti i známá jména jako například esejistu a investora Nassima Nicholase Taleba, autora knihy Černá labuť. Letošním ročník bude v Polis poslední.

„Již jsme najeli na testovací provoz, oficiálně bude spuštěn po Hacker Congressu,“ uvedla pro e15 mluvčí Paralelní Polis Kateřina Mareková s tím, že kavárna s názvem Bitcoin Coffee má zůstat jen jako součást coworkingových prostor nového provozovatele, společnosti Second Culture. V obchodním rejstříku je jako její jednatel uveden kromě Marekové také Roman Týc pod svým občanským jménem Aleš Gute,

Za občerstvení nebo coworkingové služby půjde nově platit nejen virtuálními měnami, ale i běžnou platební kartou. České koruny ve formě hotovosti však podnik nadále nepřijímá.

Dlouholetý odpor vůči státním penězům byl spolu s odmítáním dříve povinného přijetí systému elektronické evidence tržeb (EET) jedním z nejvýraznějších znaků samozvaného „Institutu kryptoanarchie.“

Spolek Paralelní Polis se svým sídlem profiloval jako místo, které obecně nabízí alternativu vůči mocenským nástrojům státu. Kladl proto důraz nejenom na kryptoměnovou osvětu, ale konaly se v něm přednášky například na téma ochrany soukromí v digitálním věku.

Proti všem

Podobné ideje ale podle Romana Týce postupem času rezonovaly v kryptoměnové komunitě stále méně. „Nakonec se v Paralelní Polis stalo, že se z kryptoanarchistů stali finanční poradci, a to bez přehánění. Etičtí hackeři sundali mikiny s kapucí a oblékli saka. Ne všichni, samozřejmě,“ řekl už v roce 2021 v rozhovoru pro e15.

Týc se poslední roky rovněž vymezoval vůči takzvaným bitcoinovým maximalistům, tedy lidem, kteří jiné kryptoměny než bitcoin považují za vysoce pochybné projekty.

Tím zřejmě nejvýraznějším symbolem rozepří mezi Týcem a kryptokomunitou se ale stalo jeho loňské prohlášení o údajném vytunelování Paralelní Polis lidmi ze svého středu. Týc následně pro e15 vyjádřil pochyby nad tím, zda Polis zvládne finančně přežít zimní období, tedy z pohledu tržeb nejslabší měsíce v roce.

„Jako nezisková organizace ale de facto krachujeme už desátým rokem,“ prohlašoval tehdy Týc. „Blbý je, že ten náš projekt vlastně stagnuje. Máme pořád stejná pravidla, stejné manifesty, jezdí sem stále stejní lidé.“