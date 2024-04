Největší kryptoměna prodělala dlouho očekávané půlení (halving) , které zeslabilo příliv nových virtuálních mincí na trh. S kurzem bitcoinu ale dlouho očekávaná událost o půlden později prakticky nehnula. To se nedá říct o poplatcích za bitcoinové transakce, které brutálně zdražily.

Kdo by chtěl poslat bitcoin přes jeho základní vrstvu a dočkat se potvrzení platby v řádu minut, jen na transakčním poplatku by nyní zaplatil klidně i přes dvacet dolarů. Přitom ještě před dvěma týdny nebyl problém s rychlým potvrzením tohoto způsobu platby při uhrazení o řád nižšího poplatku.

Důvodem jejich zdražení je souběžně s halvingem naplánovaný start nového bitcoinového protokolu Runes, který umí využít technologické základy nejrozšířenější kryptoměny k vytváření alternativních virtuálních mincí.

Ty obvykle nedoprovází žádný komplikovaný záměr, ale snaha rychle vydělat. Díky novosti, a tím i titěrné tržní kapitalizaci těchto „mincí“, mnohdy stačí jen nepatrný záblesk zájmu spekulantů k násobnému vyhnání jejich ceny. Generování těchto alternativních kryptoměn ale bitcoinovou síť zahlcuje, což zdražuje její používání například pro platby největší digitální měnou.

Zatímco halving je základní součástí fungování bitcoinu od jeho vzniku, navěšování funkcí typu Runes je novou iniciativou, kdy si část programátorů zkouší, co všechno bitcoinová technologie zvládne. „Představa, že zájem o Runes v brzké době kompletně vymizí, je ale stejně naivní, jako že lidé přestanou utrácet v kasínech a hrát automaty. Snahy o rychlé a jednoduché zbohatnutí formou spekulace máme prostě v DNA,“ napsal na sociální síti X autor knihy Platby budoucnosti Michal Novák. „Časem se to zchladí a bude to jeden z dalších způsobů pro spekulaci,“ uklidňuje popularizátor používání bitcoinu k placení.

Nač si dát pozor při investici do kryptoměn:

Pět způsobů, jak přijít o vše na kryptoměnách • Videohub

Skok ve výši transakčních poplatků je zatím nejvýraznějším dopadem události jménem halving. Ta podle již daných pravidel fungování nejstarší kryptoměny ve zhruba čtyřletých intervalech snižuje na polovinu počet bitcoinů, které za den vzniknou. Po sobotním půlení toto množství kleslo z 900 na 450. Smyslem těchto pravidel je zajištění toho, aby všechny bitcoiny nešly do oběhu naráz, ale vznikaly postupně v horizontu zhruba 130 let. Nikdy jich nemá existovat více než 21 milionů.

V dosavadní patnáctileté historii bitcoinu dosud vždy po halvingu s určitým odstupem následoval prudký růst ceny kryptoměny. Ten lidé z oboru očekávají i nyní, kdy se kurz bitcoinu drží nad 60 tisíci dolary.

„Domnívám se ale, že efekt halvingu – i kdyby už neměl být tak explozivní jako v minulých letech – se opět projeví zhruba se šestiměsíčním zpožděním. Na ceně bitcoinu se tedy pozitivně projeví až koncem roku,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro e15 zakladatel kryptofondu RockawayX Viktor Fischer, podle kterého je reálné, že bitcoin nakonec zdolá i hranici 100 tisíc dolarů. V mezičase ale mohou přijít o iluze0 všichni, kdo si spojovali halving s okamžitým cenovým skokem.

Podle manažera největší globální kryptoburzy Binance pro Česko a Slovensko Ondřeje Pilného lze teď spíše očekávat krátkodobé ochlazení trhu. „Na cenu bitcoinu má půlení spíše dlouhodobý efekt,“ dodává Pilný.

Cena bitcoinu: kam až může padnout?

Zakladatel české burzy virtuálních měn Coinmate Roman Valihrach doplňuje, že v minulých letech bitcoin zaznamenal i třicetiprocentní propady ceny. „Je klidně možné, že takové přijdou i letos. Dokud se ale cena bitcoinu v příštích měsících udrží nad 51 tisíci dolary, zůstanu zcela v klidu a budu nadále věřit v další růst. Kdyby šla cena stále jen nahoru, trh by se velmi rychle přehřál a nikdy bychom se nedostali tak vysoko, jako když cyklus trvá déle.“

Podle některých analytiků je možný i dočasný propad bitcoinu dokonce hluboko pod 50 tisíc dolarů. Agentura Bloomberg již dříve citovala predikci banky JPMorgan, podle které by po opadnutí pozitivních očekávání spjatých s halvingem mohla kryptoměna sestoupit až na 42 tisíc dolarů. Předpokladem je, že halving tvrdě zasáhne byznys s těžbou bitcoinu a mnoho minerů bude nuceno ukončit své podnikání a rozprodávat zásoby natěžených bitcoinů. Takový scénář ale momentálně nevypadá nejrealističtěji, přestože těžba kryptoměny s halvingem zásadně souvisí.

Nové bitcoiny formálně vznikají jako odměna těžařům za to, že se svou aktivitou podílejí na potvrzování transakcí. Tato odměna s půlením, jak název napovídá, sice nyní klesla na polovinu, ale mineři mají kromě inkasování nově vytvořených bitcoinů ještě jiný zdroj příjmů. Tím je vybírání transakčních poplatků, které jsou díky současnému zahlcení sítě abnormálně vysoké.