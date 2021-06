Bitcoin a pohádka o digitálním zlatu. Proč ho (ne)mít v portfoliu | E15.cz

Idealizované vnímání bitcoinu coby virtuální obdoby zlata se v posledních týdnech drolí. Přestože v USA a dalších státech dosahuje inflace nezvykle vysoké úrovně, cena nejrozšířenější kryptoměny odepsala z letošního maxima polovinu. Zařadit ji v rozumné míře do portfolia se ale může vyplatit z jiných a zdánlivě banálnějších důvodů, než je schopnost odolávat inflaci či sloužit jako bezpečné úložiště hodnoty. Infografika E15.cz ukazuje, do jaké míry se kurz bitcoinu chová nezávisle na vývoji akciových indexů, ceně zlata či hodnoty ostatních digitálních mincí. Pro některé miliardáře jde o klíčovou vlastnost, podle které své investice momentálně řídí.

Úvahy o významu bitcoinu v investičním portfoliu naposledy výrazně podnítil americký miliardář a správce hedgeových fondů Paul Tudor Jones. V rozhovoru pro CNBC uvedl, že pokud by americká centrální banka brala inflaci na lehkou váhu, nejspíš by na to musel zareagovat přeskupením portfolia.

„Myšlenka, že vyšší inflace představuje jen dočasný fenomén, je v rozporu s tím, jak vnímám svět já,“ popsal Jones. Jedinou jistotou podle něj je, že chce své investice rozložit v poměru pět procent zlato, pět procent bitcoin, pět procent hotovost a pět procent komodity. Jak naložit se zbylými osmdesáti procenty jmění, neměl prý miliardář minulý týden potuchy. Záležet bude podle něj na dalších krocích Fedu.

Jones bere bitcoin v první řadě jako prostředek diverzifikace svého portfolia, díky kterému prý v dlouhodobém horizontu lépe ochrání hodnotu svého majetku. Statistiky zachycující míru korelace mezi hodnotou bitcoinu a dalšími typy investic dávají Jonesovi za pravdu. Samostatné téma pak je, proč tedy do bitcoinu neuložit více než pět procent jmění. I v tomto případě lze odpověď hledat v infografice.

Ale popořadě. Mezi prokazatelné výhody bitcoinu patří, že se jeho hodnota