Proč roste bitcoin? Platit s ním lze ve Starbucks, láká i Microsoft s Amazonem | E15.cz

Cena dominantní kryptoměny bitcoin vzrostla během jednoho týdne téměř o čtyřicet procent. Část analytiků nárůst připisuje mimo jiné rostoucímu zájmu velkých firem o investice do kryptoměn či o jejich využití.

V amerických pobočkách Starbucks nebo v bioobchodech Whole Foods Market, které před dvěma lety odkoupil Amazon, lze nově uhradit zboží i nejrozšířenější kryptoměnou, informuje server Fortune.

Potřeba je k tomu ale využít aplikaci Spedn, kterou uvedené provozovny začaly podporovat ve svých platebních systémech.



Novinka přichází v době, kdy zájem o digitální měnu a transakce s ní získávají na popularitě. Spekulant a programátor Jiří Coufal argumentuje, že počet bitcoinových transakcí dosahuje necelých 400 tisíc za den, což je hodnota srovnatelná se závěrem roku 2017, kdy prudký růst kurzu kryptoměny vyvolal svého druhu mánii.

Bitcoin je však pro některé firmy lákavý nejenom jako prostředek směny. Odlišný přístup k němu volí jiný korporátní gigant – Microsoft. S využitím blockchainu nejrozšířenější kryptoměny spouští protokol, který by umožnil uživatelům internetu lepší správu svých on-line identit a účtů.

Portál CoinDesk uvádí jako příklad situaci, kdy se lidé přihlašují do svého účtu na Airbnb přes profil na Facebooku. Sociální síť jim ale může profil smazat, hypoteticky by tak uživatelé mohli být odstřihnuti i od konta na Airbnb. Takové situaci by měl Microsoft v budoucnu předcházet, kontrolu nad svými identitami by měli v první řadě sami uživatelé.

Více si o potenciálu kryptoměn, blockchainu a digitálních technologií přečtěte v novém magazínu E15 Premium. Objednávejte zde >>> Jak uspět v digitální době? Nový magazín E15 • VIDEO E15

Svět velkého byznysu si ovšem nenachází cestu ke kryptoměnám a jejich technologiím jen na Západě. „V porovnání s ním je velmi napřed třeba Jižní Korea. Tamní lídři jako LG, Samsung či Hyundai aktivně investují do blockchainových projektů a hledají jejich reálné uplatnění v rámci své skupiny,“ uvedl Dušan Kovačič z Rockaway Blockchain.

Komentátor Bloombergu Noah Smith ale tvrdí, že technologie kryptoměn stále ještě nedostála vysokým očekáváním. „Někdy v budoucnu může změnit svět, ovšem zároveň nelze vyloučit možnost, že se ukáže jako zbytečná,“ dodal Smith.