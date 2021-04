Bitcoin může sloužit jako čínská finanční zbraň, tvrdí miliardář | E15.cz

Význam kryptoměn se už promítá do úvah o geopolitice. Miliardář Peter Thiel, spoluzakladatel PayPalu a jeden z prvních investorů do Facebooku, nastínil otázku, zda je na čase vnímat bitcoin jako nástroj Pekingu k podkopání role dolaru coby světové rezervní měny. Jeho slova mezi držiteli bitcoinu i experty na virtuální měny vyvolala kontroverze, kurz kryptoměny se však podobně jako v minulých dnech držel kolem 57 tisíc dolarů. Ne všichni ale považují Thielovo tvrzení za negativní znamení pro kryptoměny.

„Z pohledu Pekingu není v čínském zájmu, aby byl dolar světovou rezervní měnou,“ tvrdí Thiel s tím, že Čína by údajně chtěla, aby si podobný status jako dolar mohlo připsat více měn. Už dříve se prý marně snažila pomoci euru k tomu, aby narušilo dominanci amerického oběživa. A nyní to Peking podle Thiela může zkoušet s bitcoinem.

„Jako člověk, který by se dal do jisté míry označit jako bitcoinový maximalista, si pokládám otázku, jestli by se nyní dala kryptoměna vnímat jako čínská finanční zbraň namířená proti Spojeným státům. Bitcoin ohrožuje standardní peníze a americkou měnu, kterou chce Čína oslabit, zejména,“ uvedl Thiel. Dodal, že z geopolitického hlediska by se měly Spojené státy o bitcoin mnohem více zajímat.

Možný protiargument, že Čína sází v první řadě na digitální jüan, investor odmítá. Podle Thiela se čínský projekt státní virtuální měny nedá označit za kryptoměnu v pravém smyslu slova. „Digitální jüan je pouze nástrojem totalitní kontroly,“ poznamenal Thiel. Tématu technologií a technologických firem v geopolitickém soupeření mezi Spojenými státy a Čínou se ostatně nevěnuje poprvé, dříve kritizoval například Apple kvůli závislosti na čínském trhu, připomíná agentura Bloomberg.

Dva protiargumenty

V bitcoinové komunitě Thielova slova vyvolala rozporuplné reakce. Nejen kvůli tomu, že Thiel pro své tvrzení o bitcoinu jako čínské finanční zbrani nedodal více argumentů.

Čína přitom na svém území dlouhodobě zastává vůči kryptoměnám restriktivní přístup. Už dříve zakázala obchodovat s bitcoinem a spol., což vedlo k prudkým cenovým propadům virtuálních měn. V Číně se sice koncentruje většina výpočetního výkonu k těžbě kryptoměn, některé provincie ale začaly odběr ultralevné elektřiny pro potřeby miningu potírat. Kroky Pekingu a místních samospráv tedy rozvoji „finanční zbraně" příliš nepřejí.

Na rozdíl od Wall Street, kde se kryptoměny postupně etablují jako standardní investiční nástroj, což podle zastánců bitcoinu značí, že pro Washington by mělo být relativně těžké přijít s případnou zdrcující regulací kryptoměn. Pro řadu amerických firem tak představuje bitcoin jednoznačný přínos, ať už jde o investiční fondy či Teslu nebo byznysově-analytickou MicroStrategy, která podobně jako společnost Elona Muska drží bitcoin ve své firemní rozvaze.

Smířlivé hodnocení

„Bitcoin není pro dolar ani vzdáleně hrozbou – ohrožuje vládní elity, které líně spoléhají na sankce jako mocenský nástroj. Stejně tak bitcoin ohrožuje jüan, řízenou měnu. Thiel by si měl rozšířit znalosti,“ napsal partner Castle Island Ventures a bitcoinový investor Nic Carter.

„Nemyslím, že by Thiel kryptoměnu nějak strhal. Prohlásil se za člověka nakloněného bitcoinu a poukazuje na to, jak by se tato platforma dala ze strany Číny použít jako zbraň proti USA,“ přinesl svou interpretaci odborník na bitcoin Tuur Demeester.

„Thielova slova neznamenají, že je proti bitcoinu. Znamenají, že je dostatečně inteligentní na to, aby v hlavě udržel více než jednu myšlenku naráz. Dokáže rozlišovat mnohem více nuancí než velká část z vás,“ přispěl do vyhrocené twitterové debaty v kryptokomunitě Stephen Palley, právník a partner washingtonské Anderson Kill.

Současně se objevily názory, že možný protitah by ze strany USA vypadal tak, že by se Washington naopak snažil využít bitcoin co nejvíce ve vlastní prospěch a kryptoměnu podpořit.

Kryptoměny si ale už pozornost úřadů, nejen těch amerických, postupně získaly. Instituce se obávají, že často slouží jako platební nástroj v podsvětí, a protože jsou do značné míry anonymní, obtížněji se odhaluje trestná činnost.

Americká ministryně financí Janet Yellenová i prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová chtějí, aby obchod s digitálními měnami právě z těchto důvodů podléhal přísné regulaci, přestože záznamy o bitcoinových transakcích se ukládají do veřejně přístupné účetní knihy. Na rozdíl od plateb v hotovosti.

Jak funguje bitcoin? Telegrafické vysvětlení z produkce MALL.TV najdete zde: