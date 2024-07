„Moje vize je, aby Amerika dominovala. Kryptoměnám, technologiím, letům do vesmíru, umělé inteligenci… A když nebudeme kryptovelmocí číslo jedna my, může se jí stát Čína,“ dodal prezidentský kandidát republikánské strany.

Během svého vystoupení Trump konkrétněji nastínil v zásadě tři kroky, pomocí kterých by svou vizi Spojených států coby bitcoinové velmoci zhmotnil. „Pro těžbu bitcoinu a rozvoj umělé inteligence bude potřeba výrazně více elektrické energie, než kolik se v USA nyní vyrábí. Budeme používat fosilní paliva k vytvoření tak ohromného množství levné elektřiny, až budete prosit, ať jí generujeme méně,“ prohlásil se svou typickou dikcí 78letý politik.

VIDEO: Může někdo ohrozit Kamalu Harrisovou v boji o Bílý dům? Odpovídá politolog Jiří Pehe.

Druhý konkrétnější příslib ze strany Trumpa se týkal kariéry Garyho Genslera, šéfa Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). Od Trumpa by si prý vysloužil okamžitou výpověď. Gensler je známý svým kritickým přístupem vůči kryptobyznysu. Nejen kvůli tomu, že dlouho nechtěl schválit burzovně-obchodované fondy (ETF) na bitcoin.

Na druhou největší kryptoměnu ether se například snažil aplikovat stejná pravidla, jaká platí pro obchodování s cennými papíry. „S mým zvolením skončí perzekuce kryptoměnového byznysu,“ dodal Trump za aplausu publika, v němž měla sedět například i investorka Cathie Woodová.

V neposlední řadě prezidentský kandidát přislíbil, že za jeho vlády by si Spojené státy ponechaly stávajících více než 200 tisíc bitcoinů, které úřady zabavily v trestních řízeních. Z těchto „mincí“ by se podle Trumpa měly stát národní strategické bitcoinové rezervy.

Kryptoměnoví spekulanti ale reagovali na jeho slova během soboty smíšeně. Těsně před projevem vystoupal bitcoin nad 69 tisíc dolarů, aby během Trumpova vystoupení oslabil na 67 tisíc.

Trump svým lísáním ke kryptoměnovým investorům nenahání jen politické body, ale také finance. Přispět na jeho kampaň lze i zasláním některé z kryptoměn. O tom, že kryptoměnový byznys do značné míry bere politika odsouzeného za falšování účetnictví „za svého“, svědčí nicméně i podpora, jakou mu vyjádřili někteří důležití hráči v oboru.

Trump byl hlavním řečníkem konference Bitcoin 2024.|Profimedia

Donalda Trumpa by za prezidenta USA rádi měli například venture kapitáloví investoři Marc Andreessen a Ben Horowitz nebo Jesse Powell, zakladatel jedné z největších kryptoburz na světě Kraken.

V minulosti přitom Trump vystupoval vůči bitcoinu a spol. kriticky. „Nejsem fanda bitcoinu ani jiných kryptoměn. Nelze je považovat za peníze, jejich hodnota je vysoce kolísavá a stojí na vodě,“ tweetoval v roce 2019.

Řekli o bitcoinu. Jak na kryptoměnu reagoval svět byznysu

Kryptoměna bitcoin se dostala do oběhu 3. ledna 2009. Během patnácti let existence zaujala nejen vývojem svého kurzu, ale i tím, jaké reakce vzbudila mezi známými podnikateli, investory nebo politiky. Následuje chronologicky řazený výčet silných výroků o nejstarší virtuální měně.

2010

„Pokud tomu nevěříš nebo nerozumíš, nemám čas tě přesvědčovat, sorry.“ Reakce dodnes neznámého tvůrce bitcoinu Satoshiho Nakamota, když na diskuzním fóru popisoval technické parametry kryptoměny.

2011

„Od peněžního systému chceme, aby zprostředkovával transakce a aby díky tomu rostlo hospodářství jako celek. V případě bitcoinu se ale nic takového neděje. Na něm bohatnou ti, kteří ho mají dostatek a neutrácejí.“ Lauerát Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman.

2014

„Držte se od bitcoinu dál. Je to v podstatě jen šálení smyslů.“ Šéf Berkshire Hathaway Warren Buffett se o čtyři roky později zmínil o bitcoinu znovu kriticky. Vyjádřil přesvědčení, že virtuální měna špatně skončí, a přirovnal ji k jedu na krysy.

2015

Výrok šéfa hnutí ANO a jednoho z nejbohatších obyvatel Česka zdobil i jednu ze zdí v pražských Holešovicích.|archiv E15

„Vůbec netuším, co to je, a pokud vím, tak nikdo bitcoinem neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst." Andrej Babiš v roli ministra financí takto komentoval zprávu, že kryptoměnu bylo možné koupit i na pobočkách České pošty.

2017

„Bitcoin je ukazatelem toho, jak velká je ve světě poptávka po praní špinavých peněz.“ Larry Fink, šéf společnosti BlackRock, která je největším správcem aktiv na světě. V roce 2023 ale svůj názor změnil. Právě jeho firma se začala připravovat na spuštění prvního bitcoinového burzovně-obchodovaného fondu (ETF). Růst kurzu bitcoinu na podzim 2023 navíc glosoval slovy, že jde o přesun investorů za kvalitou, a tou kvalitou je podle Finka právě dominantní kryptoměna.

2018

„Bitcoin je příklad investice, na který sedí teorie většího hlupáka. Sama o sobě kryptoměna nic neprodukuje. Kdybych si teď mohl vsadit na její pokles, udělám to.“ Zakladatel Microsoftu Bill Gates, později, v roce 2022, na téma kryptoměn dodal, že kdo má méně peněz než Elon Musk, neměl by bitcoin vůbec kupovat.

2021

„V době, kdy na standardní měně máte úroky pod úrovní inflace, jenom blázen by se nedíval po alternativách. Konkrétně bitcoin je skoro stejný bullshit jako ty běžné peníze. Klíčové slovo je ,skoro’“. Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX, jehož firmy drží bitcoiny ve své rozvaze.

2023

„Když zahrabete zlato na zahradě, bude to stále zlato i za tisíce let. Ale když o bitcoin přestanou mít zájem těžaři, ztratí na hodnotě. Je to zranitelné aktivum.“ Nassim Nicholas Taleb na investiční konferenci SH!FTS.|e15 Michaela Szkanderová

„Já céčka kupovat nechci.“ Na stejné konferenci jako Taleb se kriticky vůči kryptoměnám jako takovým vymezil šéf EPH a spolumajitel vydavatele deníku e15 Daniel Křetínský.|E15 Michaela Szkanderová