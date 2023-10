Centrální banky mají rády DeFi, JP Morgan tokenizuje cenné papíry | e15.cz

Trhy sice byly většinu uplynulého týdne opět trošku „nuda“, to se ovšem změnilo za posledních 24 hodin. Od nedělního rána smazal celý trh ztrátu z minulého týdne (celkem asi 3 procenta) a téměř všechny kryptoměny si o několik procent polepšily.

Bitcoin si například oproti předchozí neděli polepšil o téměř 4 procenta (většinu z toho přitom přidal během pondělního rána) a oproti minulému týdnu je tak prakticky na svém, když se jedna mince prodává za 27 900 dolarů.

U Etheru byl skok menší, za poslední týden tak stále ztratil 3 procenta, když stojí 1590 dolarů za kus.

Vítězů týdne v TOP100 zase tolik není. Rollbit Casino vyrostlo o 15,6 procenta, Trust Wallet o 12,3 procenta a Bitcoin SV o 10,4 procenta.

To v červených číslech je toho víc, tak jen rychle: Radix propad o 16,8 procenta, Mantle o 14,5 procenta a Tokenize Xchange o 8,2 procenta.

Sága FTX: Thajské prostitutky i zamrzlé peníze v Číně

A můžeme na zprávy. A čím jiným začít, než pokračováním ságy ze soudu FTX. Tam dle očekávání vystřídala spoluzakladatele Garyho Wanga na lavici svědků Caroline Ellison, šéfka sesterské firmy Alameda Research a bývalá přítelkyně zakladatele burzy Sama Bankmana Frieda.

Jak už jsme si tu říkali posledně, Ellison i Wang hodili SBF přes palubu a svědčí proti němu. A jak se dalo asi čekat, desetihodinová výpověď jeho ex mu před porotou příliš nepřidala.

Dozvěděli jsme se pár zajímavých střípků. Například když čínské úřady zmrazily kvůli vyšetřování, které se Alamedy netýkalo, na jedné tamní burze miliardu dolarů. A Alameda se nejdříve pokoušela vytáhnout peníze přes účty patřící thajským prostitutkám a pak naposílala čínským úředníkům úplatky ve výši 150 milionů dolarů v kryptoměnách. A stejně to nepomohlo.

Hlavně ale vyplouvají na povrch další a další detaily, proč se jedna z největších burz na světě během pár dní totálně rozsypala. Alameda si prý od FTX půjčovala peníze minimálně rok před svým pádem, tedy už v době vrcholu bull marketu na podzim 21. Často to nebylo na provoz, ale na investice do rizikových projektů.

Problémy burzy FTX se začaly naplno projevovat po krachu ponzi-mega-průšvihu Terra Luna, který z trhu smazal 60 miliard za jeden den. To nejenže firmu stálo spoustu peněz kvůli propadu cen, ale došlo i k likvidaci několika kolateralizovaných pozic. V té době Alameda navíc dlužila svým věřitelům asi 1,3 miliardy dolarů. Ti také potřebovali cash a začali své peníze požadovat zpátky. SBF pak údajně Ellison instruoval, aby jim platila právě z peněz od burzy, tedy spíš od jejich klientů. V jeden moment dlužila Alameda sesterské FTX 13 miliard dolarů.

Na otázku, čí to byl nápad nejdříve peníze klientů investovat do rizikových projektů a pak brát další a další, aby se udržela Alameda nad vodou, odpověděla Ellison, že vše prý vymyslel Fried. Ale co ví, tak si Alameda peníze od uživatelů FTX půjčovala vždycky.

U soudu se pak pouštěla i nahrávka, na které Ellison zaměstnancům FTX popisuje, v jakých jsou problémech. Když se jí jeden z kolegů zeptal, jak plánují sehnat peníze na vrácení klientům, tvrdila, že je zkusí vybrat od investorů. Očividně to nestihli a dobře tomu tak.

Stál za útokem na FTX ruský hacker?

A teď ještě trochu o FTX a navíc THORChainu, o kterém jsme se bavili minulý týden.

Asi stojí za připomenutí, že když se začala FTX hroutit, přišel neznámý útočník a z jejích peněženek vytáhl krypto za něco přes 600 milionů dolarů. Okamžitě se začalo spekulovat o tom, že to musel být někdo zevnitř firmy.

Tento týden výzkumná firma Elliptic přišla s tvrzením, že je pravděpodobné, že za útokem mohli stát ruští hackeři. Nebo minimálně poté pomáhali s propráním části ukradených prostředků.

A proč sem tahám THORChain? Protože část peněz začal útočník převádět z Etherea na Bitcoin právě na jejich směnárně THORSwap. Pokud se to děje takhle okatě, tak je to pro developery jasná cesta na sankční seznamy Spojených států a možná i do vězení. Nedávno takhle zavřeli jednoho ze zakladatelů TornadoCash.

THORSwap byl proto týden v údržbě a nefungoval. Nyní už opět jede, ale trochu pozbyl na kráse. Bude totiž provádět screening adres, aby přes něj nemohli prát peníze známí hackeři či lidé na sankčních seznamech. Podobné řešení mají i další „decentralizované“ burzy.

Uvidíme, jestli to tým za THORSwapem udrží na správné straně mříží.

To be less obtuse: THORSwap will be working with an industry leading provider to perform address screening. — THORSwap ⚡ #BetterThanCEX (@THORSwap) October 10, 2023

JP Morgan s BlackRockem tokenizují cenné papíry

Obří banka JP Morgan rozjela novou tokenizační platformu Tokenized Collateral Network (TCN). A partnerem projektu a také prvním klientem, který ho použil, nebyl nikdo jiný než největší investiční společnost na světě BlackRock.

TCN má umožnit investorům, aby svá aktiva používali jako kolaterál například při půjčce. A pak mezi sebou mohou pomocí blockchainu přesouvat vlastnictví tohoto kolaterálu, aniž by se muselo hýbat s aktivy, která za ním stojí.

Při první transakci takto například vytvořili digitální tokeny z akcií jednoho fondu. Tyto pak poslali do banky Barclays, kde sloužily jako zástava při derivátovém obchodu mezi JP Morgan a BlackRockem.

Krypto to není, ale rozhodně to vypadá jako zajímavé využití blockchainu.

Centrální banky mají rády DeFi

O tom, že po blockchainu velké banky pokukují, je i další zpráva. Ta se týká projektu Mariana a ano, jméno je odvozeno od nejhlubšího příkopu na světě. Projekt zastřešuje Bank of International Settlements (BIS) a účastní se i centrální banky Francie, Singapuru a Švýcarska.

V rámci rok trvajícíh vývoje vytvořily hypotetická CBDCs, tedy digitální tokeny centrálních bank. S těmi pak na Ethereu testovaly nejen převody, ale i různé tamní protokoly. A rozhodně se jim to líbilo. Podle závěrečné zprávy BIS by DeFi a hlavně potom automated market makers, na kterých běží většina decentralizovaných burz, mohly tvořit novou generaci nástrojů ve finančnictví. Wow.

Blíží se nová bitcoinová ETF?

Americká komise pro cenné papíry SEC se rozhodla, že se neodvolá ve své prohrané při se společnosti Grayscale. Ta komisi zažalovala, protože nesouhlasila s jejími argumenty při odmítnutí žádosti o vytvoření spotového ETF fondu s bitcoinem.

Hlavní argument SECu byl dlouho takový, že futures fondy nesou nižší riziko než ty spotové. To u soudu ale neobstálo.

Na trhu to všichni berou tak, že to šéf komise Gary Gensler snad poprvé vzdal a že se na první spotové fondy můžeme těšit co nevidět. Jedním z žadatelů je i již zmiňovaný BlackRock. A pokud si ho neprosadí tento obr, tak pak už nikdo.

Český Trezor má nové pěněženky

Český výrobce hardwarových peněženek Trezor představil novou generaci svých produktů. Jejich Trezor One je na trhu už deset let a je to prostě držák, jednoduchý, bezpečný a za rozumný peníz. Ale geekovskýý design jedničky trochu zestárl, takže nyní přichází Trezor Safe 3 s lepší displejem, USB – C a dalšími prvky.