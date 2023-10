Trezor ukázal novou a levnější kryptopeněženku | e15.cz

Zatímco jiné kryptofirmy mohutně propouštěly, SatoshiLabs rostla a investovala do vývoje nových produktů. Jedním z nich je Trezor modelové řady Safe 3 s cenovkou nepřesahující dva tisíce korun. To je zhruba třetina ceny v současnosti nejpokročilejšího Trezoru s označením T.

Trezor Safe 3 vyjde, mimo jiné, také v limitované edici 2013 kusů. Číslovka odkazuje k roku založení SatoshiLabs. Kusově omezený Trezor oranžové barvy bude na rozdíl od ostatních verzí podporovat pouze bitcoin a žádné jiné virtuální měny. Cílí tedy na skalní fanoušky dominantní kryptoměny, zatímco nelimitovaná edice je určená hlavně držitelům bitcoinu a krypta, kteří se ve světě digitálních měn teprve začínají orientovat.

Tito lidé se dnes do kryptosvěta nehrnou, situace by se během příštích dvou let měla podle projekcí Trezoru zásadně změnit. Důvodem má být hlavně takzvané půlení bitcoinu (halving) plánované na jaro 2024. Dojde k tomu, že na polovinu klesne počet denně vygenerovaných bitcoinů, čímž se kryptoměna stane v očích investorů vzácnější. Pokud se bude historie aspoň částečně opakovat, cena bitcoinu půjde po halvingu prudce nahoru. Zavedené investiční poučky ale praví, že minulé výnosy nemohou být zárukou těch budoucích.

Obrat bitcoinového kurzu

Firma přesto očekává napodobení vývoje z let 2020–2021, kdy bitcoin prolamoval jeden cenový rekord za druhým a svět kryptoměn přilákal mnoho nováčků. Ti museli své nově získané virtuální mince někde uchovávat. Tehdy výrobce Trezorů prodal kryptopeněženky za více než miliardu korun a vydělal skoro 600 milionů.

„Svět se nezadržitelně blíží k další býčí sezoně. My na ni chceme být připravení,“ říká Matěj Žák, šéf společnosti Trezor, která je součástí holdingu SatoshiLabs. Žák kalkuluje nejen s halvingem, ale i s globálním růstem počtu držitelů digitálních měn. Očekává jeho zdvojnásobení na téměř miliardu do roku 2027. Nový Trezor Safe 3Autor: SatoshiLabs

Trezor je druhou světově nejprodávanější značkou kryptopeněženek po francouzském Ledgeru. Pražská společnost celkem prodala přes milion zařízení, koupili si je však převážně lidé zběhlí v používání digitálních technologií.

Používání Trezorů je z uživatelského pohledu složitější než například správa internetového bankovnictví. Už jen proto, že kdo ztratí obnovovací heslo (takzvaný seed) ke svému Trezoru, současně tím definitivně ztratí přístup ke svým bitcoinům a dalším virtuálním měnám.

„Chápeme, že zejména pro nováčky může být vlastní správa kryptoměn (takzvaná self-custody) zastrašující a složitá. Proto jsme novinky navrhli s ohledem na začátečníky a produkty jsou plné prvků, které zajišťují bezpečnost digitálních aktiv,“ míní Žák. „Musíme ten náš hardware dostat ze škatulky technologie pro geeky do segmentu běžné spotřební elektroniky. Čili mezi krásná, designově udělaná zařízení, která jsou sexy, dobře a intuitivně se používají. Všechna naše rozhodnutí se kolem toho točí,“ uvedl manažer v dřívějším interview pro e15.

„Zjednodušili jsme slovník, který používáme. Vizuální identita se více přiblížila široké veřejnosti. Provedli jsme rozhovory a testování s lidmi, kteří nemají s hardwarovou peněženkou žádné zkušenosti. Zjišťovali jsme, co jim není jasné, a následně jsme produkt upravovali,“ upřesňuje spoluzakladatel SatoshiLabs Pavol Rusnák povahu změn u nových Trezorů.

„Dobrý design a dobrý produkt uživateli podstatně zjednoduší používání zařízení. Ale nevyřeší to všechno. Stále je tam nějaká část – hlavně bavíme-li se o držení bitcoinů ve vlastní peněžence – která po uživateli vyžaduje, aby chápal, co se děje. A do určité míry tam bude vždycky. Přirovnal bych to k finanční gramotnosti. Můžete mít dobrou bankovní appku, ale když utrácíte více, než vyděláte, tak to asi neskončí dobře,“ navázal tehdy Žák.

Těžit z kolapsu bank a burzy FTX

V Trezoru věří, že řadu potenciálních klientů nakonec dotlačí k bezpečnému uchovávání bitcoinů okolnosti. Firma je ohledně svého byznysu optimistická i kvůli následkům loňského krachu americké kryptoburzy FTX. O své prostředky přišlo kolem milionu jejích tehdejších klientů, kteří se drsným způsobem přesvědčili, že nechávat ležet kryptoměny na burze znamená podstupovat riziko jejich ztráty.

„Krachy burz, které jsme viděli v posledním roce, ukázaly, jak důležité je mít krypto u sebe. Jen v případě FTX ztratili držitelé v součtu téměř devět miliard dolarů. Snad i proto jsou prodeje dosavadních modelů výrazně lepší, než jsme čekali. Je vidět, že majitelé kryptoměn nechtějí brát nic na lehkou váhu,“ dodává Rusnák. Odbytu Trezorů pomohly také letošní pády amerických bank Silicon Valley a Silvergate.

„Pro náš byznys jsou bankovní krize zajímavé. Nebudu říkat, že ne, jakkoli nikomu nepřeji nic špatného a nechci, aby lidé přicházeli o peníze v krachujících bankách,“ řekl v minulosti Žák.

Nový Trezor Safe 3 v limitované ediciAutor: SatoshiLabs

Aktuální hospodářské výsledky zatím firma nechce zveřejnit. Prostřednictvím Žáka jen vzkázala, že loni zaznamenala o 55 procent lepší prodeje než v roce 2018. Navzdory čtyřletému posunu jde podle šéfa Trezoru o srovnatelná období. Během těchto vybraných let procházel segment kryptoměn hlubokým útlumem poté, co praskla dočasná cenová bublina na bitcoinu a spol. Ve světě kryptoměn se taková fáze nazývá medvědí trh – v protikladu k býčí sezoně – nebo kryptozima. Dlouhodobí držitelé virtuálních měn takových období zažili už několik.

Z hlediska byznysu SatoshiLabs nejsou zajímavé jen bankovní krize a pády kryptoburz, ale například i téma čipové závislosti. „My jako klienti producentů čipů nemáme a nikdy nebudeme mít úplnou znalost zařízení, na kterém funguje náš Trezor. To chceme změnit,“ oznámil v rozhovoru pro e15 v roce 2020 spoluzakladatel SatoshiLabs Marek Palatinus. Od té doby společnost se svou misí pokročila. Tropic Square, dceřiná firma pražského holdingu, aktuálně vyvíjí a testuje vlastní bezpečnostní čip. Ten však nové modely Trezorů zatím ještě obsahovat nebudou.