Týden v kryptu: Hacker vrátil miliardy, The Block povede Čermák | e15.cz

Jako vždy začneme trhy, které byly poslední týden poměrně klidné. Celková kapitalizace všech kryptoměn za poslední týden vzrostla o 1,3 procenta na 1,23 bilionu dolarů.

Jednička na trhu bitcoin posílila o 2,4 procenta, když se prodává za 28 323 dolarů.

A dvojka ether šla nahoru o 3,6 procenta na 1816 dolarů za kus.

Nejvíc, o 150 procent, vyskočil z TOP100 token blockchainu Kaspa. Ten o sobě tvrdí, že je nejrychlejším decentralizovaným blokchainem vůbec, ale těch blockchainů už je tolik, že se v nich pomalu přestávám orientovat.

Loserem týdne pak byl z největších kryptoměn další blockchain Mina Protocol. Ten za posledních sedm dní ztratil 6,2 procenta.

Hacker vrací peníze

Začneme něčím tak trochu nečekaným. Útočník, který ukradl 200 milionů dolarů z protokolu Euler Finance, začal ukradené prostředky vracet. Zatím na adresu Euleru poslal zhruba 120 milionů dolarů (asi 2,6 miliardy korun) a přidal zprávu, že plánuje doplatit i zbytek. Prý to ještě chvíli zabere, bojí se prý o prozrazení své identity.

Jinak je naprosto fascinující, jak se o průběhu dozvídáme. Hacker, který si říká Jacob, si s Eulerem vyměňuje zprávy skrze transakce na ethereovém blockchainu.

V té nejspíš stěžejní napsal: „Ahoj tady Jacob. Nemyslím si, že to, co tady řeknu, mi pomůže, ale pořád to chci říct. Opravdu jsem to p***l. Omlouvám se, fakt jsem to tak nemyslel. Odpusťte mi“.

Úplně netuším, jak někdo „omylem“ ukradne 200 milionů dolarů a pak dojde k přesvědčení, že „to tak nemyslel“. Asi je možné s úspěchem pochybovati o tom, že se v hackerovi nějak pohnulo svědomí. Je spíš pravděpodobné, že má strach z toho, že bude dopaden.

Za zjištění jeho totožnosti už Euler Finance nabídl odměnu milion dolarů. A to poté, co hacker odmítl nabídku, že pokud vrátí 90 procent z ukradených prostředků, zbytek si může nechat.

Uvidíme, kolik celkem nakonec vrátí. Anebo jestli ho za pár dní někde ve světě zavřou. Každopádně je to dobrá zpráva pro uživatele, kteří na Euleru přišli o své prostředky.

Čermák v čele The Block

Není to úplně běžné, ale máme tu taky personálie. Novým šéfem známé společnosti The Block se stal Vavřinec „Larry“ Čermák, donedávna šéf jejich výzkumu.

Firma má několik hlavních byznysů, jedním z nich je zpravodajský server, nabízí ale i placené informační a výzkumné služby pro firemní klientelu.

The Block si prošel turbulentním obdobím. Na konci loňského roku se totiž ukázalo, že firmu tajně financoval zakladatel zkrachovalé burzy FTX Sam Bankman-Fried a jeho Alameda Research. Tehdejší generální ředitel firmy a její většinový majitel Michael McCaffrey si měl od SBF půjčit v rámci tří úvěrů celkem 43 milionů dolarů.

KryptoSpace je nezávislý projekt ekonomického novináře Petra Lukáče. Každý týden přináší rozhovory a analýzy ze světa bitcoinu, etheru a decentralizovaných financí. Nově si můžete jeho volnou část poslechnout i na stránkách E15.

První úvěr byl ve výši 12 milionů dolarů a McCaffrey z něho v dubnu 2021 zaplatil vykoupení původních investorů, kteří pomáhali The Block rozjet. Další úvěr ve výši 15 milionů dolarů poskytl firmě nutný kapitál na provoz. A za dalších 16 milionů dolarů si šéf firmy koupil byt na Bahamách, kde, světe div se žilo, i vedení FTX.

Každopádně. Čermák ve svém prohlášení uvedl, že situace není pro firmu v době medvědího trhu nejjednodušší, ale že se jí pokusí dostat do černých čísel. Já můžu jejich články čtenářům jen doporučit, oproti svojí konkurenci jsou co do odbornosti často někde úplně jinde.

Saylor na nákupech

Ztělesnění laserových očí a nekonečný bitcoin maximalista Michael Saylor nakoupil další bitcoiny.

Jeho firma Microstrategy podle jeho prohlášení splatila dluh už nefunkční bance Silvergate, za který ručila bitcoinem. A to s výraznou slevou 22 procent, zaplatila tak jen zhruba 160 milionů dolarů z celkových 205 milionů. K tomu mezi 16. únorem a 23. březnem přikoupila dalších 6455 bitcoinů za zhruba 150 milionů dolarů a to za průměrnou cenu 23 238 dolarů.

Celkově tak už MicroStrategy drží pěkných 138 955 bitcoinů, které nakupila za průměrnou cenu 29817 dolarů z bitcoin.

Disney bez NFTs

Před dvěma týdny jsme si říkali, že svůj NFT program ukončila Meta, pod kterou spadají sociální sítě Facebook a Instagram. No a dalším velkým hráčem, který to vzdává, je společnost Disney. Ta propustila padesát lidí ze svého metaverse týmu.

Každopádně právě u Disney se předpokládalo, že by firma mohla z metaversu vytěžit poměrně hodně. Ještě v červenci vyšly zprávy, podle kterých firma rozvíjela novou komplexní strategii pro dané odvětví, součástí které byla i spolupráce s blockchainem Polygon.

A ještě v září nabírala firma nové lidi. Nicméně ani Disneymu se nevyhnuly celkové škrty. V rámci restrukturalizace propustí až sedm tisíc lidí. A na metaverse asi přijde čas jindy.

Volte podle krypta

Tak a je tu konečně zase něco z té války s kryptem. Jak se dalo čekat, šéf americké burzy Coinbase Brian Armstrong vyzval všechny lidi z oboru, aby se stali více politicky aktivními. Birua je další na seznamu firem, na které se zaměřila americké komise pro cenné papíry SEC. Údajně se na ní obchodují neregistrované cenné papíry.

Ale americká jednička na trhu si to nechce nechat líbit. Už v únoru, kdy asi všichni tušili, co je čeká, rozjela kampaň Crypto 435. V té vyzývá Američany, aby se obrátili na své lokální i celostátní politiky a dali jim vědět, že to, co americké úřady dělají, promítnou i do svého volebního chování.

Odhady, kolik lidí reálně kryptoměny používá, jsou dost těžké. Podle některých výzkumů má ale s kryptem zkušenost až 15 procent tamních obyvatel. A minimálně u některých republikánů je už teď vidět, že se tématu chtějí ujmout.

Žaloba na Binance

No a na závěr se musíme podívat ještě na událost, která přišla reálně jen pár hodin po vydání posledního dílu. Americká CFTC, což je komise pro obchodování s komoditami, podala žalobu na globální jedničku mezi burzami Binance.

CFTC nestřílí od boku, jako šéf SEC Gary Gensler. Její žaloba není o tom, že by se najednou někdo rozhodl, že je ether či cokoliv dalšího ne komodita ale cenný papír, a začal bezmyšlenkovitě házet pokuty všemi směry. Je to očividně vyústění několikaleté snahy zregulovat Binance a vedle toho určit, jak firma rozesetá po celém světě vlastně funguje a jak je organizována.

No a je hodně tvrdá. I pokud CFTC u soudu uspěje jen částečně, může to znamenat konec burzy v USA a ohrozit i její celkové fungování.

A teď o co jde:

CFTC tvrdí, že Binance a její zaměstnanci pomáhali americkým klientům obcházet omezení, která se jich týkala, a mohli tak volně na Biannce obchodovat. Její pravidla na omezení amerických IP adres byla prý velmi laxní a všichni nejen že tak nějak tušili, že u nich Američané obchodují, ale navíc jim i aktivně pomáhali. Například vydávali návody, jak používat VPN.

Dále, jak se asi dalo čekat, obvinila komise burzu z toho, že takto americkým zákazníkům umožnila obchodovat s neregistrovanými deriváty a že se jako taková měla u CFTC registrovat.

A následují i obvinění z toho, že Binance nedostatečně dodržovala pravidla proti praní špinavých peněz a KYC, tedy znej svého zákazníka. Tady to ale CFTC oproti jindy obecným výkřikům proti kryptu výkřikům vzala celou věc o level výš. Na základě vnitřní komunikace, kterou získala, tvrdí, že manažeři burzy jasně věděli, že u nich obchodují zločinci, ale schválně – cituji – zavírali obě dvě oči.

VIDEO: Krypto 2023 - Přijde regulace?

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Podle zmiňovaných zpráv, které si lidé z firmy vyměňovali, věděli, že jeden z účtů patří někomu z ruského organizovaného zločinu. A u účtu napojeném na palestinský Hamás zase vtipkovali, že za 600 dolarů si nekoupí ani „Ákáčko“.

Pokud chtějí americké úřady odradit kryptofirmy od toho, aby u nich dělaly byznys, možná se jim to začíná dařit. Poté, co viděla, co se děje s Binance a Coinbase, oznámila americká kryptoburza Bittrex že k 30. dubnu na svém domovském trhu skončí. Dál bude fungovat v Kanadě, Evropě i Jižní Americe.

„Není to pro nás už prostě finančně únosné, abychom v současném americkém regulatorním a ekonomickém prostředí dál pokračovali v činnosti,“ uvedl v prohlášení spoluzakladatel firmy Ritchie Lai. Podle něj jsou požadavky regulátorů často nejasné a jsou vynucovány bez potřebné diskuse.

Mno, uvidíme, kdo bude další.