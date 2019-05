„Zbytečný jako mořská mušle.“ Buffett přišel s novou kritikou bitcoinu, jeho kurz ale roste | E15.cz

Přestože trh s kryptoměnami zažívá po delší době první výraznější oživení, Buffett by je podle svého vyjádření zařazoval do investičního portfolia jen nerad.

„Bitcoin nic nedělá. Prostě jen někde leží. Je jako mořská mušle nebo něco takového, a to z mého pohledu není investice,“ prohlásil podle CNBC Buffett. Své argumenty pak ještě rozvinul: „Když si tady utrhnu knoflík, budu mít malý žeton. Nabídnu vám ho za tisíc dolarů a pokusím se jeho cenu vyhnat na dva tisíce do konce dne. Nicméně ten knoflík pořád bude mít jen jedno využití, a to navíc velmi omezené,“ popsal americký miliardář.

Jiní významní zástupci investorského světa ale zastávají vůči digitálním měnám vstřícnější postoj. Podle zjištění agentury Bloomberg například světový investiční kolos Fidelity poprvé umožní klientům obchodování s digitálními měnami již za několik týdnů, což by mělo napomoci rozšíření povědomí o bitcoinu na Wall Street.

Cena nejrozšířenější kryptoměny reaguje pokračujícím růstem a pohybuje se na nových letošních maximech těsně pod hladinou 6000 dolarů. Tu část obchodníků, například Peter Brandt, vnímá na základě technické analýzy jako důležitý strop, bez jehož proražení prý mohou spekulanti na další prudký růst hodnoty bitcoinu zapomenout.

Kurz bitcoinu: