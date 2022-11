Bitcoin pod palbou Lukačoviče. V čem se kritici zrovna nemýlí | E15.cz

Pro některé bitcoinisty je teď těžší vyrovnávat se s posměchem takzvaných nocoinerů než s propadem hodnoty své investice. Do bitcoinu a spol. se teď s řečmi o Ponziho schématu či brzkém pádu na nulu trefují i velká jména českého byznysu: miliardáři Ivo Lukačovič či Jan Barta. Pesimistické prognózy sdílí i zakladatel fondu Vltava Daniel Gladiš. Profesor ekonomie Ladislav Krištoufek by sice tyto jezdce kryptoapokalypsy tak vážně nebral, aspoň špetka pravdy ale na jejich tweetech je. Na druhou stranu držitelé bitcoinu ještě pořád nemusejí panikařit. Více v aktuálním kryptografu týdne.

Je to vcelku osvědčený recept – stačí dostatečně dlouho varovat před masivním propadem některé třídy aktiv a dříve či později k němu opravdu dojde. Pak je možné přijít s triumfálním zvoláním „Já to říkal!“, které je typické nejen pro prostředí halasných českých pivnic, ale i pro provoz na sociálních sítích.

Zakladatel Seznamu Lukačovič nebo spoluzakladatel skupiny Pale Fire Capital Barta se do bitcoinu a dalších kryptoměn trefují pravidelně a tím intenzivněji, čím znatelněji kurz kryptoměny klesl. Před „kryptosvětem“ varuje i Daniel Gladiš. Repliky zmíněných kritiků přitom nesou společné téma: že držitelé kryptoměn o své peníze přijdou a že současný propad zdaleka není u konce. Faktem je, že cena bitcoinu může jít ještě dolů. Podle Viktora Fischera, šéfa fondu RockawayX, potrvá minimálně půl roku až rok, než se po pádu FTX vrátí důvěra velkých institucionálních investorů v krypto. Igor Pauer, který nějaké bitcoiny drží skoro od samého počátku jejich vzniku a v Alze implementoval přijímání kryptoměnových plateb, vyhlíží cenové dno bitcoinu někde kolem 10 tisíc dolarů za digitální minci.

Prostor k dalšímu poklesu tedy bitcoin má. Jenže vzhledem k tomu, jak moc se v jeho případě historie rýmuje, si nejspíš nechává i nějaký prostor pro růst. Klíčem k pochopení se ukazuje takzvaný halving (půlení) a na něj navázaný cenový cyklus.

K půlení počtu denně vygenerovaných bitcoinů dochází zhruba jednou za čtyři roky a dosud po halvingu vždy následoval prudký cenový růst. A zároveň platí, že zhruba v polovině cyklu se cena kryptoměny pohybovala na mimořádně bídných hladinách. Letošní cyklus v tomto ohledu není jiný.

Někteří optimisté věřili v opak kvůli tomu, že v posledních letech vstoupilo do světa kryptoměn mnoho velkých institucionálních investorů, kteří by měli mít přece jen pevnější ruce než rozklepaný retail.

Jenže v dobách obřích makroekonomických turbulencí je rizikovost rizikových investic typu těch do kryptoměn pro některé institucionální investory zjevně až nepřijatelná. Krachy kryptoburz optimismus moc nepřidávají.

Pokud má být historie vodítkem – přestože minulé výnosy nejsou a nemohou být zárukou těch budoucích – tak by zhruba rok před bitcoinovým halvingem mohlo dojít k jeho cenovému oživení.

Další půlení nastane na jaře 2024, takže s jeho příchodem by mohli kryptospekulanti velmi opatrně vyhlížet rozjasnění.

Nabízí se uvést důležitý protiargument, že makroekonomická situace může být úplně jiná než v době předchozích půlení. Bitcoin dosud fungoval de facto pouze jen během období mimořádně uvolněné monetární politky a ekonomické konjunktury.

Zvyšování sazeb obecně rizikovějším titulům moc nepřeje – a v očích velkých investorů prostě bitcoin charakteristiky bezpečného přístavu zdaleka nenaplňuje. Pro optimisty ale může být v těchto dnech vodítkem chování litecoinu.

Ten také prodělává takzvaná půlení a další halving jej čeká už za osm měsíců. Jak upozornil server CoinDesk, litecoin posílil za měsíc o více než 40 procent a jeho cena je navzdory všeobecnému kryptomasakru nejvýše za půl roku.

Portál spekuluje, že by mohlo jít o takzvanou pre-halvingovou rallye, kdy tradeři sázejí na následný růst ceny virtuální měny. Opět platí, že se historie v tomto případě rýmuje: v minulých cyklech cenový vývoj litecoinu předznamenal to, co se následně dělo na bitcoinu.

Ať už se dějiny zopakují či nikoli, kdo má své kryptoměny ve vlastní digitální peněžence, ten může být stále ještě v klidu.

Pokud nezkrachuje dominantní dvojice kryptoburz Binance–Coinbase, pak by léto či podzim 2024 mohly být pro bitcoinisty mnohem veselejší než teď. A pokud by nebyly, teprve tehdy by mohli HODLeři začít jemně panikařit.