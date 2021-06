DeFi: co by s vysokými výnosy udělal růst úrokových sazeb | E15.cz

Kvůli vysoké inflaci se řada investorů obává, co by s finančními trhy udělalo zvyšování úrokových sazeb ze strany centrálních bank, zejména pak amerického Fedu. V současnosti je jedním z mála míst, kde lze z peněz čerpat solidní úroky, ekosystém takzvaných decentralizovaných financí (DeFi). Ten funguje v rámci světa virtuálních měn a blockchainu. Jak by s ním a tamní výší úroků, mnohdy výrazně přes pět procent, zahýbaly kroky centrálních bank směřující k potlačení inflace?